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Лукашенко заявил, что выделенный Москвой Минску кредит уже начал работать

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 81 миллиард из выделенного Москвой Минску кредита уже начинают работать.

Источник: AP 2023

«Те деньги, которые были выделены под совместные проекты Российской Федерацией, 100 миллиардов… уже 81 миллиард начинают работать», — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.