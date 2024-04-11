В Минфине ожидают принятия законопроекта о крипте в 2024 году

В Ассоциации промышленного майнинга поддержали введение отрасли в правовое поле. Через несколько лет этот сегмент сможет передавать в казну государства 50−60 млрд рублей в год и больше, оценил директор ассоциации Сергей Безделов. Вполне вероятно, что такая заметная отрасль экономики зарегулируется уже в этом году, отметил он.