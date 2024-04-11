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Сколько денег можно положить на карту через банкомат за один раз?

Перевести наличные деньги в кошельке в безналичные на собственном счете проще и удобнее всего через банкомат. Если в силу житейских обстоятельств понадобилось зачислить крупную сумму, то за один раз лучше этого не делать, следует разбить на несколько операций, специально для aif.ru сообщила профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финуниверситета при Правительстве РФ Светлана Криворучко.

Источник: Агентство «Москва»

«Обычно банки устанавливают лимит на снятие наличных денег через банкомат, это мера в том числе является еще одним заслоном перед действиями мошенников, — говорит эксперт. — На внесение есть общий предельный порог в 600 тыс. руб., свыше которого любая операция попадает под контроль Росфинмониторинга в рамках 115 федерального закона», — предупреждает Светлана Криворучко.

В силу своей внутренней политики банки могут устанавливать собственные, пониженные лимиты на внесение денежных средств, «но, как правило, при идентификации личности клиента (а именно так происходит при взаимодействии с банкоматом) без всяких последствий за один раз можно внести до 600 тыс. руб», — заключила эксперт.