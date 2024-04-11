Сколько денег можно положить на карту через банкомат за один раз?

«Обычно банки устанавливают лимит на снятие наличных денег через банкомат, это мера в том числе является еще одним заслоном перед действиями мошенников, — говорит эксперт. — На внесение есть общий предельный порог в 600 тыс. руб., свыше которого любая операция попадает под контроль Росфинмониторинга в рамках 115 федерального закона», — предупреждает Светлана Криворучко.
В силу своей внутренней политики банки могут устанавливать собственные, пониженные лимиты на внесение денежных средств, «но, как правило, при идентификации личности клиента (а именно так происходит при взаимодействии с банкоматом) без всяких последствий за один раз можно внести до 600 тыс. руб», — заключила эксперт.