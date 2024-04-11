Сколько денег можно положить на карту через банкомат за один раз?

Перевести наличные деньги в кошельке в безналичные на собственном счете проще и удобнее всего через банкомат. Если в силу житейских обстоятельств понадобилось зачислить крупную сумму, то за один раз лучше этого не делать, следует разбить на несколько операций, специально для aif.ru сообщила профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финуниверситета при Правительстве РФ Светлана Криворучко.