Россия вошла в тройку стран G20 с самой низкой безработицей

Безработица в России в декабре 2023 года составила 3% — такой показатель обеспечил стране почетное третье место среди крупнейших государств с ее самым низким уровнем. На первом месте «рейтинга» расположилась Япония (2,5%), сразу за ней следует Мексика (2,6%).
Всего безработица ниже 5% наблюдалась в восьми странах «Большой двадцатки»: в Южной Корее (3,2%), США (3,7%), Великобритании (3,8%), Австралии (3,9%) и Саудовской Аравии (4,4%). Самый высокий показатель был зафиксирован в ЮАР — 32,1%.
В годовом выражении безработица снизилась в 12 странах G20, заметнее всего — в Турции: на 1,3 процентного пункта, до 8,9%. А еще в семи выросла, сильнее всего — в Канаде: на 0,8 процентного пункта, до 5,8%. И только в Японии показатель за год остался неизменным — 2,5%.
Как заявил на прошлой неделе президент Владимир Путин, сегодня в России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она стране не грозит.
«Сегодня она на рекордно низких значениях, меньше 3%. И вот динамика хорошая. В 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже 3%, составила 2,9%. А в феврале текущего года снизилась еще, до 2,8%», — добавил глава государства.