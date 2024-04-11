Россия вошла в тройку стран G20 с самой низкой безработицей

В годовом выражении безработица снизилась в 12 странах G20, заметнее всего — в Турции: на 1,3 процентного пункта, до 8,9%. А еще в семи выросла, сильнее всего — в Канаде: на 0,8 процентного пункта, до 5,8%. И только в Японии показатель за год остался неизменным — 2,5%.