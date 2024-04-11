Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России

«Ситуация здесь развивается динамично, и, к сожалению, не очень радует… постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать», — сказал он.
«После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается, прежде всего банков дружественных юрисдикций», — добавил банкир.
По его словам, увеличиваются сроки платежей, растут комиссии. Возрос объем запрашиваемой документации, особенно по критически важным товарным группам — электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудование.
«Резюмируя, можно сказать так: если год назад перед нами стояла задача исключить из трансакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT, то сейчас центральной проблемой становится собственно география (Россия)», — заявил Костин.