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Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Банки дружественных стран резко нарастили число отказов в проведении платежей из России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России.

Источник: Reuters

«Ситуация здесь развивается динамично, и, к сожалению, не очень радует… постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать», — сказал он.

«После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается, прежде всего банков дружественных юрисдикций», — добавил банкир.

По его словам, увеличиваются сроки платежей, растут комиссии. Возрос объем запрашиваемой документации, особенно по критически важным товарным группам — электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудование.

«Резюмируя, можно сказать так: если год назад перед нами стояла задача исключить из трансакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT, то сейчас центральной проблемой становится собственно география (Россия)», — заявил Костин.