Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов

Такие вклады могут быть интересны в период ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, вслед за которым растет доходность. Как только ставка снижается, падает и доход по вкладу. В результате вкладчик может получить меньше, чем ожидал.
Этот инструмент сложнее, чем обычный вклад с фиксированной ставкой, доходность которого полностью соответствует обозначенной в договоре. «Спрос на него может появиться у крупных вкладчиков, которые в качестве бенчмарка для доходности своих консервативных вложений видят ставку ЦБ и доходность низкорисковых инструментов», — считает Зварич.
Открытие такого вклада позволит снизить риски нового ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить доходы вне зависимости от политики Центробанка. Но клиент должен обладать финансовой грамотностью, добавил он.