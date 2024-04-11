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Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вклады с плавающей ставкой, привязанные к ключевой ставке Банка России, появились во второй половине прошлого года и оказались весьма востребованы. Кому они принесут больше выгоды, агентству «Прайм» рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Источник: 9111

Такие вклады могут быть интересны в период ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, вслед за которым растет доходность. Как только ставка снижается, падает и доход по вкладу. В результате вкладчик может получить меньше, чем ожидал.

Этот инструмент сложнее, чем обычный вклад с фиксированной ставкой, доходность которого полностью соответствует обозначенной в договоре. «Спрос на него может появиться у крупных вкладчиков, которые в качестве бенчмарка для доходности своих консервативных вложений видят ставку ЦБ и доходность низкорисковых инструментов», — считает Зварич.

Открытие такого вклада позволит снизить риски нового ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить доходы вне зависимости от политики Центробанка. Но клиент должен обладать финансовой грамотностью, добавил он.