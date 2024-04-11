Аналитик назвал слабое место самых доходных вкладов

Этот инструмент сложнее, чем обычный вклад с фиксированной ставкой, доходность которого полностью соответствует обозначенной в договоре. «Спрос на него может появиться у крупных вкладчиков, которые в качестве бенчмарка для доходности своих консервативных вложений видят ставку ЦБ и доходность низкорисковых инструментов», — считает Зварич.