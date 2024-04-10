Набиуллина рассказала об активном притоке денег на вклады

«Какие еще результаты повышения ключевой ставки кроме замедления инфляции мы видим на сегодняшний день. В августе произошел важный перелом: начался активный приток денег на вклады. За 5 месяцев вплоть до конца года вклады граждан выросли на 5,3 триллиона рублей. Это рекордные темпы. И благодаря высоким ставкам граждане во второй половине прошлого года заработали почти 1 триллион рублей процентов по вкладам. Приток средств на вклады продолжается, и за первый квартал этого года составил еще почти 2 триллиона рублей», — сообщили Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.