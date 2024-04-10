Курс евро превысил ₽101 впервые с 21 марта

Руль плавно слабеет к основным валютам четвертый день подряд при невысокой торговой активности, естественной в условиях отдаленности налоговых выплат и сокращения продаж юаней со стороны Банка России, рассказал начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Негативным фактором для рубля выступило и некоторое охлаждение рынка нефти, где Brent не смогла пока закрепиться выше $90 за баррель.