Курс евро превысил ₽101 впервые с 21 марта

Курс евро к рублю (EUR/RUB) вырос на 0,19%, до ₽101,01, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 09:44 мск. В предыдущий раз выше отметки ₽101 евро торговался три недели назад — 21 марта.
Доллар (USD/RUB) торговался на уровне ₽93,06, на 0,06% выше уровня закрытия предыдущего дня. Американская валюта превысила отметку $93 в первый раз с 25 марта.
Руль плавно слабеет к основным валютам четвертый день подряд при невысокой торговой активности, естественной в условиях отдаленности налоговых выплат и сокращения продаж юаней со стороны Банка России, рассказал начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Негативным фактором для рубля выступило и некоторое охлаждение рынка нефти, где Brent не смогла пока закрепиться выше $90 за баррель.
Сегодня, в случае возобновления роста на рынке энергоносителей и возвращения котировок к уровню выше $90 за баррель, национальная валюта может попытаться отыграть вчерашние потери, в результате чего пара доллар/рубль вернется в район ₽92,5, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич.
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