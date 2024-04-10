Бывшая немецкая «дочка» Газпрома хочет использовать хранилища на Украине

«Мы действительно хотим работать с Украиной, потому что это большой рынок», — сказал Барно на полях саммита FT Commodities в Швейцарии, его слова приводит агентство Bloomberg. «Если мы найдем способы работать вместе, чтобы способствовать лучшей интеграции украинского газа, а также электроэнергии в европейские сети, мы это сделаем», — продолжил он.