Бывшая немецкая «дочка» Газпрома хочет использовать хранилища на Украине

В частности, он сказал, что в последний раз компания хранила газ на Украине несколько месяцев назад и не уточнил, когда именно SEFE планирует вернуться к этой практике.
«Мы действительно хотим работать с Украиной, потому что это большой рынок», — сказал Барно на полях саммита FT Commodities в Швейцарии, его слова приводит агентство Bloomberg. «Если мы найдем способы работать вместе, чтобы способствовать лучшей интеграции украинского газа, а также электроэнергии в европейские сети, мы это сделаем», — продолжил он.
При этом Барно признал, что в настоящее время существуют определенные риски украинским хранилищам газа, связанные с продолжающимися боевыми действиями.
«Мы стремимся к более активному сотрудничеству с Украиной, потому что после войны она станет одной из ключевых стран для энергетики Европы», — добавил Барно.
«Газпром» 31 марта 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE). В сентябре того же года Германия объявила о национализации компании.