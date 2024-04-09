Сделки с западными самолетами вывели авиаотрасль в прибыль в 2023 году

Операционная прибыль 32 российских авиакомпаний, на которые приходится почти 100% пассажирских перевозок, в 2023 году оказалась положительной и составила 13,2 млрд руб., следует из проанализированной «Ъ» отчетности по РСБУ. Этот показатель отражает прибыль от продаж авиабилетов и не включает госсубсидии и другие разовые факторы. В том числе 12 авиакомпаний оказались в прибыли, получив совокупно 65 млрд руб., а 17 компаний были убыточными (суммарно на 56,2 млрд руб.). Для сравнения, в кризисном 2022 году отрасль получила суммарно около 100 млрд руб. операционного убытка: 13 авиакомпаний получили 34 млрд руб. прибыли, зато остальные — 134 млрд руб. убытка.
Чистая прибыль авиакомпаний РФ за 2023 год составила 85,3 млрд руб. против 89 млрд руб. годом ранее.
Прибыль получили 24 авиакомпании (27 — в 2022 году). Для сравнения, в докризисном 2019 году чистая прибыль составила 20 млрд руб. Показатель по чистой прибыли за 2022 год выглядит значительно лучше, чем по операционной, за счет антикризисной субсидии правительства на 100 млрд руб., которая в 2023 году сократилась до 25 млрд руб.
Большую часть чистой прибыли в 2023 году сгенерировали 12 перевозчиков, в том числе «Победа» (21,3 млрд руб.), S7 (21 млрд руб.) и «Уральские авиалинии» (17 млрд руб.). За ними следует RedWings (4,3 млрд), Utair (3,4), «Аврора» (3,4) и Smartavia (3,4). «Азимут» получил 2,1 млрд руб. прибыли. У чартерных NordWind и «Икар» — 1,7 млрд и 1,8 млрд соответственно, у NordStar — 1,6 млрд. Замыкает список «Северо-Запад»: 1,5 млрд.
Крупнейший убыток по РБСУ получил «Аэрофлот» (29,5 млрд руб.) и «Россия» (31 млрд руб.). Данный убыток содержит значительный «бумажный» эффект: по оценкам «Аэрофлота», без учета влияния курсовых переоценок чистая прибыль компании составила 50,4 млрд руб. по сравнению со скорректированным чистым убытком в 40,4 млрд руб. за 2022 год. Убыток в 5,1 млрд у чартерной iFly, которая не смогла получить средства на выкуп самолетов и с 2022 года летает по РФ. «Якутия» получила убыток в 1,7 млрд руб.
В 2023 году чистые прибыли авиакомпаний выросли за счет разовых эффектов от переоформления западных самолетов в российскую собственность.
В «Победе» уточнили, что ее чистая прибыль за 2023 год «полностью сформирована дополнительными доходами в размере 21,27 млрд руб. за счет успешного страхового урегулирования обязательств по 12 воздушным судам». В «Уральских авиалиниях» «Ъ» сообщили, что более половины чистой прибыли получено за счет сделки по урегулированию по 19 самолетам. Как следует из отчетности S7, перевозчик списал 27 млрд руб. кредиторской задолженности после урегулирования вопросов с зарубежными лизингодателями.
Прошлый год был весьма успешным для авиакомпаний, отмечает автор канала «Мои Инвестиции» Елена Сахнова. Этому поспособствовало переоформление самолетов в российскую собственность, что позволило поставить их на зарубежные рейсы с высокой доходностью. Часть перевозчиков не платит за лизинг, что позволяет им, вероятно, использовать эти средства в текущей деятельности. Наконец, положительное влияние оказали выросшие компенсации по демпферу на авиакеросин.
Показатели 2024 года, как полагает Елена Сахнова, будут для отрасли «как минимум не хуже» прошлогодних из-за прогноза роста номинальных зарплат на 15−17%, пассажиропоток продолжит расти.
Цены на билеты продолжат увеличиваться по меньшей мере в пределах инфляции из-за растущих издержек на техобслуживание.
Затраты перевозчиков по этой статье существенно выросли: «Аэрофлот» в отчетности по МСФО зафиксировал рост на 82%, до 23 млрд руб. В «Уральских авиалиниях» сказали «Ъ», что операционные затраты на техобслуживание и ремонт парка возросли на 72%. «По итогам первого квартала 2024 года в сравнении с 2023 годом расходы по этой статье выросли в три раза», — добавили там. Расходы S7 в 2023 году выросли на 67%, до 30,2 млрд руб. В компании уточнили, что в 2022—2023 годах инвестировали 20 млрд руб. в развитие инженерного блока.
В 2022 году рынок смог адаптироваться к новым реалиям благодаря субсидиям, отмечает Александр Гущин из АКРА: «В 2023 году субсидии начали сокращаться, что, как и предполагалось, нашло отражение в росте цен на билеты». Потребители оказались готовы к росту тарифов, отмечает глава «АвиаПорта» Олег Пантелеев. Он пояснил, что с 2022 года появился ряд новых групп потребителей, доходы которых скачкообразно выросли, однако покупательную способность может ограничить инфляция. У компаний фактически не осталось резерва для роста выручки из-за приближения к пределу по занятости кресел, отмечает он: перевозчики сосредоточатся на повышении доходности рейсов «по принципу “лучше меньше, да дороже”».