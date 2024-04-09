Сделки с западными самолетами вывели авиаотрасль в прибыль в 2023 году

Затраты перевозчиков по этой статье существенно выросли: «Аэрофлот» в отчетности по МСФО зафиксировал рост на 82%, до 23 млрд руб. В «Уральских авиалиниях» сказали «Ъ», что операционные затраты на техобслуживание и ремонт парка возросли на 72%. «По итогам первого квартала 2024 года в сравнении с 2023 годом расходы по этой статье выросли в три раза», — добавили там. Расходы S7 в 2023 году выросли на 67%, до 30,2 млрд руб. В компании уточнили, что в 2022—2023 годах инвестировали 20 млрд руб. в развитие инженерного блока.