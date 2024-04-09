Бумаги «Эталона» подорожали на 3% после сообщения о рекордных продажах

Застройщик «Эталон» сообщил о росте продаж недвижимости в первом квартале 2024 года в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего девелопер продал 189 тыс. кв. м, значительная часть которых — около 89 тыс. кв. м — пришлась на Москву и область. При этом в столице и Московской области продажи в первом квартале подскочили в три раза, в Петербурге — в 2,6 раза, в регионах — в два раза.
«Продажи в первом квартале 2024 года стали лучшими за всю историю группы “Эталон”, — отметил главный исполнительный директор “Эталона” Геннадий Щербина.
Рекордного уровня также достигла стоимость заключенных контрактов с покупателями. За отчетный период показатель вырос в три раза, до ₽41 млрд.
Депозитарные расписки «Эталона» отреагировали на сообщение застройщика ростом. Котировки прибавили 2,91%, поднявшись до ₽95,38, свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:13 мск.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» в стратегии на второй квартал 2024 года отмечали, что сильным фактором поддержки и роста продаж для «Эталона» служит региональная экспансия, заложенная в стратегию компании на этот год, а также фокус компании на маржинальность и эффективность. Они также обратили внимание на редомициляцию компании с Кипра в Россию, что снимет инфраструктурные ограничения и позволит вернуться к выплате дивидендов в дальнейшем.
Эксперты инвестиционного банка «Синара» полагают, что благодаря региональной экспансии «Эталона» и развитию сегмента массмаркета компания до 2026 года сможет увеличивать выручку в среднем на 14% в год. Сдерживающим фактором для сегмента недвижимости аналитики называют корректировку программы ипотечного кредитования с господдержкой под 8%, направленную на охлаждение рынка.
Аналитики банка «Синара» установили целевую цену для бумаг «Эталона» на уровне ₽110. У БКС целевая цена по депозитарным распискам застройщика составляет ₽130.