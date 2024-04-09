Белоруссия запретила продажу четырех видов чая, производимого в России

«В Республике Беларусь… выявлены факты обращения пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности: чай черный байховый “Принцесса Канди” крепкий характер в пакетиках для разовой заварки, чай черный байховый индийский “Гита” в пакетиках для разовой заварки, чай черный байховый цейлонский “Принцесса Канди” в пакетиках для разовой заварки, чай черный байховый индийский “Гита” в пакетиках для разовой заварки, производства ООО “ОРИМИ” (Россия)», — говорится в сообщении, опубликованном министерства.