Белоруссия запретила продажу четырех видов чая, производимого в России

«В Республике Беларусь… выявлены факты обращения пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности: чай черный байховый “Принцесса Канди” крепкий характер в пакетиках для разовой заварки, чай черный байховый индийский “Гита” в пакетиках для разовой заварки, чай черный байховый цейлонский “Принцесса Канди” в пакетиках для разовой заварки, чай черный байховый индийский “Гита” в пакетиках для разовой заварки, производства ООО “ОРИМИ” (Россия)», — говорится в сообщении, опубликованном министерства.
Отмечается, что «обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено, органами и учреждениями государственного санитарного надзора обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков распределенных в торговых сетях страны партий небезопасной продукции».
«В настоящее время изготовителем ООО “ОРИМИ” проводится ряд корректирующих мероприятий с целью формирования доказательств, удостоверяющих стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенность системы контроля безопасности, включая результаты лабораторных исследований, государственного контроля за соблюдением регламентированных требований при производстве пищевой продукции», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что «на основании сформированных доказательств введенные ограничения на выпуск в обращение на территории Республики Беларусь продукции ООО “ОРИМИ” могут быть отменены в установленном законодательством порядке».