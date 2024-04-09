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Белоруссия запретила продажу четырех видов чая, производимого в России

МИНСК, 8 апр — РИА Новости. В Белоруссии запретили реализацию четырех видов пакетированного чая «Гита» и «Принцесса Канди», производимого в России, сообщила пресс-служба белорусского минздрава в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«В Республике Беларусь… выявлены факты обращения пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности: чай черный байховый “Принцесса Канди” крепкий характер в пакетиках для разовой заварки, чай черный байховый индийский “Гита” в пакетиках для разовой заварки, чай черный байховый цейлонский “Принцесса Канди” в пакетиках для разовой заварки, чай черный байховый индийский “Гита” в пакетиках для разовой заварки, производства ООО “ОРИМИ” (Россия)», — говорится в сообщении, опубликованном министерства.

Отмечается, что «обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено, органами и учреждениями государственного санитарного надзора обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков распределенных в торговых сетях страны партий небезопасной продукции».

«В настоящее время изготовителем ООО “ОРИМИ” проводится ряд корректирующих мероприятий с целью формирования доказательств, удостоверяющих стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенность системы контроля безопасности, включая результаты лабораторных исследований, государственного контроля за соблюдением регламентированных требований при производстве пищевой продукции», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «на основании сформированных доказательств введенные ограничения на выпуск в обращение на территории Республики Беларусь продукции ООО “ОРИМИ” могут быть отменены в установленном законодательством порядке».