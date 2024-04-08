Торгпред РФ в КНР назвал перспективные товары для экспорта в Китай

«Возможны некоторые прорывы по отдельным продуктам. Например, 28 февраля 2024 года три первых российских предприятия получили право на экспорт свинины в КНР. Напряженная работа по открытию китайского рынка для российских поставщиков данной продукции в общей сложности велась около десяти лет, так что нынешний результат мы воспринимаем очень позитивно. Китайское руководство в рамках политики обеспечения продовольственной безопасности стремится к диверсификации географии импорта. Поэтому в обозримом будущем мы можем ожидать прорывов и по другим видам продукции АПК из России», — отметил торгпред.