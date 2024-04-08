Рубль стал главной внешнеторговой валютой России

Таким образом, рубль впервые стал главной валютой во внешнеторговых расчетах страны.
До этого ему, по открытым данным, не удавалось занять хотя бы трети в импорте. Также российская валюта вновь заняла более 40% в расчетах за экспорт — впервые с августа 2023 года.
Это произошло при одновременном снижении доли китайской валюты.
«В феврале на фоне снижения объемов как экспорта, так и импорта доля юаня в экспортной выручке уменьшилась до 30,2% (в январе — 40,7%), а в расчетах за импорт — до 32,3% (в январе — 38,5%)», — пишет регулятор.
В стоимостном выражении экспортная выручка и расчеты за импорт в юанях составили 9,3 и 7,1 миллиарда долларов соответственно.
Как сообщал в конце февраля замминистра финансов Иван Чебесков, большинство стран БРИКС выступили за уход от доллара и переход на национальные валюты в торговле.