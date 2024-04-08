Поставки США оборудования для чипов Китаю рухнули вдвое

США начали продавать оборудование, применяемое при создании микрочипов и частей для них, Китаю в самом конце 2006 года, после чего экспорт постепенно рос, пока не достиг рекордных 777 миллионов долларов в июле 2021 года. После этого объемы поставок начали снижаться и обвалились в первый раз в ноябре 2022 года — до 246 миллионов долларов. Это произошло на фоне первого этапа введения Штатами ограничений на экспорт чипов и оборудования для них в Китай.