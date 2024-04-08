Поставки США оборудования для чипов Китаю рухнули вдвое

США начали продавать оборудование, применяемое при создании микрочипов и частей для них, Китаю в самом конце 2006 года, после чего экспорт постепенно рос, пока не достиг рекордных 777 миллионов долларов в июле 2021 года. После этого объемы поставок начали снижаться и обвалились в первый раз в ноябре 2022 года — до 246 миллионов долларов. Это произошло на фоне первого этапа введения Штатами ограничений на экспорт чипов и оборудования для них в Китай.
Что касается самих микрочипов, то с начала века их продажи также постепенно росли. Пережив некоторые взлеты и падения в период с начала 2005 по начало 2012 года, экспорт этих товаров в Китай вновь стал постепенно увеличиваться, достигнув рекордных 1,2 миллиарда долларов в марте 2021 года.
Затем последовало падение до примерно 700−900 миллионов долларов в середине 2022 года и обвал — до 308 миллионов долларов в апреле 2023 года. После этого экспорт микрочипов стал вновь восстанавливаться — до 539 миллионов долларов в декабре прошлого года. Затем он снова пошел на снижение — до 484 миллионов долларов в феврале 2024 года.
В октябре 2022 года США объявили о введении ряда ограничений на экспорт оборудования и комплектующих для производства микросхем китайским компаниям. Через год, в октябре 2023 года, был опубликован ряд новых ограничений.