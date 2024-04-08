Минфин впервые сообщил о значимом росте доходов бюджета в 2024 году

Нефтегазовые доходы в первом квартале составили 2,9 трлн руб., превысив показатель прошлого года на 79,1%. Это преимущественно объясняется ростом цен на российскую нефть, а также единовременным поступлением в феврале доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.