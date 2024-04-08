Минфин впервые сообщил о значимом росте доходов бюджета в 2024 году

Объем доходов федерального бюджета в первом квартале 2024 года составил 8,7 трлн руб., что на 53,3% выше показателя за аналогичный период 2023 года, сообщили в Минфине.
Ненефтегазовые доходы в первом квартале составили 5,7 трлн руб. (+43,2%).
Поступления оборотных налогов, включая НДС, выросли на 23,9% к уровню прошлого года (в марте рост составил 35,1% год к году). Это превысило плановый уровень, что «формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов», говорится в сообщении.
«В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам первого квартала 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете», — отмечают в Минфине.
Нефтегазовые доходы в первом квартале составили 2,9 трлн руб., превысив показатель прошлого года на 79,1%. Это преимущественно объясняется ростом цен на российскую нефть, а также единовременным поступлением в феврале доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.
Нефтегазовые доходы сложилось на уровне, который превышает их базовый размер (2,5 трлн руб.). «В последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — подчеркнули в ведомстве.
По предварительной оценке Минфина, расходы бюджета за прошедший квартал выросли на 20,1% год к году, до 9,3 трлн руб. Ускоренное финансирование расходов в ведомстве связали с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.
По итогам первого квартала дефицит бюджета составил 607 млрд руб., что на 1,5 трлн ниже уровня первого квартала 2023 года.
Ранее ведомство докладывало, что по итогам 2023 года доходы бюджета выросли на 4,7% к 2022 году, превысив 29,1 трлн руб., но нефтегазовые снизились на 23,9% (до 8,8 трлн руб.).