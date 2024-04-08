Глава Rolex назвал инвестиции в дорогие часы опасными

При этом, отмечает агентство, цены на вторичном рынке резко упали за последние два года на фоне замедления экономического роста и повышения процентных ставок. Как писал Bloomberg, очевидным спадом в сфере часового ретейла стал ноябрь 2023 года, когда швейцарский люксовый гигант Richemont, владеющий брендом Cartier, в отчете за первое полугодие сообщил о снижении продаж в Северной и Южной Америке на 3% и 17% соответственно.