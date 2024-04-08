Глава Rolex назвал инвестиции в дорогие часы опасными

Глава швейцарской часовой компании Rolex SA Жан-Фредерик Дюфур в интервью газете NZZ заявил, что рассматривать люксовые часы как инвестиции опасно. Интерес к часам со стороны инвесторов вырос во время пандемии.
В разговоре с NZZ Дюфур сказал, что Rolex «продает мечты», на что журналист ответила, что многие стали рассматривать их часы, скорее, как инвестицию, чем как мечту. Например, часть своих сбережений в реальные активы вкладывали криптомиллионеры.
«Мне не нравится, когда люди сравнивают часы с акциями. Это посылает неправильный сигнал и опасно. Мы производим продукты, а не инвестиции», — ответил Жан-Фредерик Дюфур.
Как отметил Жан-Фредерик Дюфур, затраты на сырье для изготовления часов существенно выросли. Если 30 лет назад килограмм золота для производителя стоил 18 тыс. франков ($19,9 тыс.), то сейчас он стоит 66 тыс. франков ($72,9 тыс.). Это, отметил CEO Rolex, влияет на рост стоимости часов. Но, добавил он, пока компания «продает мечту», никто не может сказать, где предельная цена продукта.
Bloomberg пишет, что цены на часы Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet взлетели до беспрецедентного уровня в 2021-м и начале 2022 года. Спекулянты скупали дорогие швейцарские часы из-за низких процентных ставок и растущей стоимости криптовалюты. В 2022 году экспорт швейцарских часов вырос до рекордного уровня — почти 25 млрд франков.
При этом, отмечает агентство, цены на вторичном рынке резко упали за последние два года на фоне замедления экономического роста и повышения процентных ставок. Как писал Bloomberg, очевидным спадом в сфере часового ретейла стал ноябрь 2023 года, когда швейцарский люксовый гигант Richemont, владеющий брендом Cartier, в отчете за первое полугодие сообщил о снижении продаж в Северной и Южной Америке на 3% и 17% соответственно.
Индекс Bloomberg Subdial Watch Index, который отслеживает цены на 50 наиболее продаваемых часов по стоимости, за последние два года снизился на 40%.