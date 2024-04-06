Юрист предупредил, чем грозит перевод на карту «денег из ниоткуда»

Если это не подарок, возврат долга или другой неожиданный доход, а ошибочный перевод, деньги необходимо вернуть, иначе вас обвинят в необоснованном обогащении. Затягивание с возвращением ничего не решит — с вас потребуют по суду не только всю сумму, но и проценты.