Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист предупредил, чем грозит перевод на карту «денег из ниоткуда»

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Перевод на банковскую карту «денег из ниоткуда» — повод не радоваться, а насторожиться: вместо неожиданного дохода он несет хлопоты и неприятности, рассказал в интервью агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.

Источник: Агентство «Москва»

Если это не подарок, возврат долга или другой неожиданный доход, а ошибочный перевод, деньги необходимо вернуть, иначе вас обвинят в необоснованном обогащении. Затягивание с возвращением ничего не решит — с вас потребуют по суду не только всю сумму, но и проценты.

«Так, если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами», — предупредил юрист.

Кроме того, трюк с «деньгами из ниоткуда» могут проворачивать мошенники. Чтобы не попасться на их удочку, возврат денег необходимо осуществлять через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода. Никаких переводов на названные вам счета или на номер телефона быть не должно — велик риск вовсе потерять свои сбережения, предупредил Данилов.