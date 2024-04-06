Юрист предупредил, чем грозит перевод на карту «денег из ниоткуда»

Если это не подарок, возврат долга или другой неожиданный доход, а ошибочный перевод, деньги необходимо вернуть, иначе вас обвинят в необоснованном обогащении. Затягивание с возвращением ничего не решит — с вас потребуют по суду не только всю сумму, но и проценты.
«Так, если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами», — предупредил юрист.
Кроме того, трюк с «деньгами из ниоткуда» могут проворачивать мошенники. Чтобы не попасться на их удочку, возврат денег необходимо осуществлять через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода. Никаких переводов на названные вам счета или на номер телефона быть не должно — велик риск вовсе потерять свои сбережения, предупредил Данилов.