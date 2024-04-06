Владельца прав на трансляцию Олимпиад отправили под домашний арест

«Телеспорт» на этой неделе выиграл суд против онлайн-кинотеатра Okko, который до 2022 года принадлежал «Сберу». Иск подавал сам Okko на фоне скандала с трансляцией квалификационных матчей Евро-2024 на канале «Матч ТВ» несмотря на покупку онлайн-кинотеатром у «Телеспорта» эксклюзивных прав на турнир. Суд встал на сторону оператора, посчитав убедительными его аргументы о приостановке договора на предоставление трансляций из-за нарушений со стороны Okko. Видеосервис, в частности, передавал записи трансляций порталу «Чемпионат» без согласия «Телеспорта», что, как доказывали в суде представители компании, противоречит условиям контракта.