Владельца прав на трансляцию Олимпиад отправили под домашний арест

Источник «РБК Спорт», знакомый с деталями дела уточнил, что оно может быть связано с противоречиями Макаренко со «Сбером». В пресс-службе «Сбера» РБК сообщили, что у банка «отсутствует какая-либо информация о действиях правоохранительных органов в отношении Макаренко».
В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы уточнили, что он отправлен под домашний арест на 30 суток.
«РБК Спорт» обратился за комментариями к Макаренко.
Глава «Телеспорта» имеет судебный спор с «Сберинтертеймент», являющееся структурным подразделением «Сбера». В феврале «Сберинтертеймент» подало к «Телеспорт» иск с требованием выплатить 102 млн руб. Это требование было связано с займом, который ответчик, как утверждает Сбербанк, не вернул.
3 апреля среду Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «Сберинтертеймент» об увеличении суммы иска до 106,8 млн руб. (корреспондент РБК присутствовал на заседании).
«Телеспорт» на этой неделе выиграл суд против онлайн-кинотеатра Okko, который до 2022 года принадлежал «Сберу». Иск подавал сам Okko на фоне скандала с трансляцией квалификационных матчей Евро-2024 на канале «Матч ТВ» несмотря на покупку онлайн-кинотеатром у «Телеспорта» эксклюзивных прав на турнир. Суд встал на сторону оператора, посчитав убедительными его аргументы о приостановке договора на предоставление трансляций из-за нарушений со стороны Okko. Видеосервис, в частности, передавал записи трансляций порталу «Чемпионат» без согласия «Телеспорта», что, как доказывали в суде представители компании, противоречит условиям контракта.