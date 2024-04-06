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Путин разрешил казенным предприятиям брать займы у некредитных организаций

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет казенным предприятиям привлекать займы у некредитных организаций.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как говорилось в пояснительной записке, это снизит риски срыва обязательств таких предприятий при выполнении гособоронзаказа и при военно-техническом сотрудничестве.

До принятия закона казенные предприятия, в отличие от государственных и муниципальных унитарных предприятий, были не вправе заимствовать у некредитных организаций. Закон вносит в статью 24 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» изменения, которые снимают это ограничение.

Предполагается, что новый закон позволит казенным предприятиям привлекать заемные средства на лучших условиях, в том числе у госкорпораций и головных организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для реализации гособоронзаказа, а у АО «Рособоронэкспорт» — для экспортных поставок.