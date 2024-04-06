Путин разрешил казенным предприятиям брать займы у некредитных организаций

До принятия закона казенные предприятия, в отличие от государственных и муниципальных унитарных предприятий, были не вправе заимствовать у некредитных организаций. Закон вносит в статью 24 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» изменения, которые снимают это ограничение.