Путин разрешил казенным предприятиям брать займы у некредитных организаций

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как говорилось в пояснительной записке, это снизит риски срыва обязательств таких предприятий при выполнении гособоронзаказа и при военно-техническом сотрудничестве.
До принятия закона казенные предприятия, в отличие от государственных и муниципальных унитарных предприятий, были не вправе заимствовать у некредитных организаций. Закон вносит в статью 24 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» изменения, которые снимают это ограничение.
Предполагается, что новый закон позволит казенным предприятиям привлекать заемные средства на лучших условиях, в том числе у госкорпораций и головных организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для реализации гособоронзаказа, а у АО «Рособоронэкспорт» — для экспортных поставок.