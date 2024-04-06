Чемпионы рынка с доходностью до 250%: 10 лучших акций первого квартала

Индекс Мосбиржи по итогам первого квартала показал умеренный рост — 7,5%. Но на рынке были акции, которые кратно обогнали бенчмарк. «РБК Инвестиции» попросили экспертов объяснить причины взлета лучших российских бумаг.

Лучшие акции первого квартала 2024 года

Для рынка российских акций первый квартал 2024 года оказался достаточно благоприятным. По его итогам из 244 акций и депозитарных расписок, которые торговались как в конце 2023 года, так и в конце первого квартала 2024 года, выросли в цене 204 бумаги. Средний рост подорожавших акций составил 21,87%. Индекс Московской биржи поднялся на 7,53% с 3099,11 пункта до 3332,53 пункта.

Средний рост топ-10 лучших акций российских компаний составил 96,76% с разбросом от 248,75% до 56,97%.

Четыре из 10 самых подорожавших акций — это бумаги энергосбытовых компаний (ЛЭСК, привилегированные акции «ТНС Энерго Ростов», «Ставропольэнергосбыт» и привилегированные акции «ТНС Энерго Марий Эл»). Но в целом у каждой бумаги топа были свои причины для роста котировок.



В чем причины роста?

Эксперты, опрошенные РБК, постарались подробнее объяснить, почему дорожали лучшие акции первого квартала.

1. SFI («ЭсЭфАй»).

Тикер: SFIN.

Рост: 248,75% с ₽536,2 до ₽1870.

Эксперты связывают рост акций с двумя причинами. Первая — ожидания погашения 55% квазиказначейских акций компании. По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, это должно привести к росту доли остальных акционеров в прибыли и, как следствие, к более высоким дивидендам в пересчете на акцию. Аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова считает, что без учета влияния погашения квазиказначейский бумаг справедливая оценка «ЭсЭфАй» находится на уровне ₽1383 — ₽1517 за акцию.

«В оптимистичном сценарии, при полном погашении 55% акций холдинга, справедливая оценка акций “ЭсЭфАй” окажется в диапазоне ₽2305 — ₽2529. Таким образом, динамика акций может зависеть от объема погашения квазиказначейских бумаг», — говорит Буйлакова. В пятницу, 5 апреля, акционеры одобрили погашение 55% акций.

Вторая причина роста котировок «ЭсЭфАй» связана с проведением IPO дочерней лизинговой компании «Европлан». В ней холдингу принадлежит 100% акций. IPO «Европлана» стало крупнейшим с начала года. Компания разместила бумаги по верхней границе ценового диапазона — ₽875 за акцию и привлекла ₽13,1 млрд.

Кожухова отмечает, что цена акций SFI после ралли выглядит высокой, что говорит о рисках фиксации прибыли.



2. «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК).

Тикер: LPSB.

Рост: 202,99% с ₽28,45 до ₽86,2.

Позитив инвесторов к акциям электросбытовой компании связан с ближайшей выплатой дивидендов. Совет директоров ЛЭСК по итогам первого квартала 2024 года рекомендовал дивиденды в размере ₽16 на акцию. Как отмечает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин, на момент объявления решения дивидендная доходность была равна 42%. На 17:40 мск 5 апреля она составляла уже около 17,7%.

«После такой новости было несколько “планок” подряд — то есть почти девять сессий акции росли на максимально допустимую величину на Мосбирже. Комментариев от эмитента не поступало, так что нет уверенности в системности таких выплат», — считает Карпунин. По его мнению, в будущем дивиденды могут снизиться, так как сейчас эмитент распределяет средства, накопленные за несколько лет.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос предупреждает, что сейчас бумаги компании перекуплены и рискуют сильно подешеветь от текущего уровня после дивидендной отсечки.



3. РБК.

Тикер: RBCM.

Рост: 79,88% с ₽7,566 до ₽13,61.

Виталий Манжос из БКС обратил внимание на то, что акции медиахолдинга РБК выросли в отсутствие корпоративных новостей. Аналитики выделили следующие факторы, которые могли оказать влияние на бумаги холдинга в первом квартале.

Интерес частных инвесторов, в частности из-за того, что актив стал доступен пользователям брокерского приложения «Тинькофф Инвестиции». «Это особенно актуально, учитывая, что статистика ЦБ и Мосбиржи показывают, что физические лица все больше интереса проявляют к инвестированию в ценные бумаги, в частности на рынке долевых инструментов», — отметил управляющий директор по инвестициям, заместитель генерального директора «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак.

Акции РБК относятся к третьему котировальному списку Мосбиржи, для которого характерна невысокая ликвидность торгов. Из-за этого на них могут влиять крупные игроки, совершающие спекулятивные сделки. Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев вспомнил, как подобные скачки происходили с активами из второго и третьего эшелонов в 2023 году.

4. Привилегированные акции «ТНС Энерго Ростов».

Тикер: RTSBP.

Рост: 75,08% с ₽1,332 до ₽2,332.

Эксперт БКС Виталий Манжос объясняет рост цены бумаги спекулятивными покупками. Инвесторы покупали акции в ожидании решения совета директоров о выплате дивидендов и их величине.



5. «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ).

Тикер: GEMA.

Рост: 74,25% с ₽100,2 до ₽174,6.

По словам Виталия Манжоса, акции ММЦБ пользовались спросом после «дробления» с коэффициентом 1:10. Процедура сплита (или «дробления») зачастую применяется, когда цена одной акции слишком высока. В ее результате «старая» акция как бы «распадается» на несколько «новых», более дешевых. Сплит сопровождается временной приостановкой торгов на Мосбирже.

8 февраля торги бумагами ММЦБ возобновились после дробления, за пять сессий котировки подскочили на 96,9% до ₽251,65. Однако в последующие дни акции упали более чем на 30%. По мнению Манжоса, основное среднесрочное движение в этих бумагах, скорее всего, уже состоялось.

6. «Ставропольэнергосбыт».

Тикер: STSB.

Рост: 57,82% с ₽2,11 до ₽3,33.

Бумаги «Ставропольэнергосбыта» инвесторы покупали по аналогии с «ТНС Энерго Ростов» — в надежде на выплату высоких дивидендов. По словам Виталия Манжоса, спекулятивные покупки стали причиной роста котировок.



7. Привилегированные акции «ТНС Энерго Марий Эл».

Тикер: MISBP.

Рост: 57,5% с ₽55,3 до ₽87,1.

Бумаги энергосбытовой компании также растут из-за спекулятивных покупок в ожидании дивидендов.

Тикер: YNDX.

Рост: 57,24% с ₽2540 до ₽3994.

По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Артема Михайлина, акции «Яндекса» растут по нескольким причинам. Среди них: общая позитивная динамика рынка, сильные фундаментальные показатели бизнеса компании, хорошие финансовые результаты. Кроме того, позитивные новости о скором завершении разделения российского и международного бизнеса снизили уровень неопределенности. «Мы полагаем, что бумаги холдинга остаются привлекательными для инвестиций и сохраняем по ним рекомендацию “покупать”», — говорит Михайлин.

Руководитель аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин добавляет, что «Яндекс» — бенефициар ухода зарубежных игроков с российского рынка интернет-рекламы. Также, по его словам, компания демонстрирует сокращение убытков в сегменте e-commerce.

9. «Донской завод радиодеталей» (ДЗРД).

Тикер: DZRD.

Рост: 57,1% с ₽3555 до ₽5585.

Акции Донского завода радиодеталей низколиквидны, отмечает Виталий Манжос. По прогнозу БКС, цена акции во втором квартале составит ₽5000-₽6000.

10. «Европейская Электротехника».

Тикер: EELT.

Рост: 56,97% с ₽12,92 до ₽20,28.