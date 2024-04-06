Чемпионы рынка с доходностью до 250%: 10 лучших акций первого квартала

Лучшие акции первого квартала 2024 года
Для рынка российских акций первый квартал 2024 года оказался достаточно благоприятным. По его итогам из 244 акций и депозитарных расписок, которые торговались как в конце 2023 года, так и в конце первого квартала 2024 года, выросли в цене 204 бумаги. Средний рост подорожавших акций составил 21,87%. Индекс Московской биржи поднялся на 7,53% с 3099,11 пункта до 3332,53 пункта.
Средний рост топ-10 лучших акций российских компаний составил 96,76% с разбросом от 248,75% до 56,97%.
Четыре из 10 самых подорожавших акций — это бумаги энергосбытовых компаний (ЛЭСК, привилегированные акции «ТНС Энерго Ростов», «Ставропольэнергосбыт» и привилегированные акции «ТНС Энерго Марий Эл»). Но в целом у каждой бумаги топа были свои причины для роста котировок.
В чем причины роста?
Эксперты, опрошенные РБК, постарались подробнее объяснить, почему дорожали лучшие акции первого квартала.
1. SFI («ЭсЭфАй»).
Тикер: SFIN.
Рост: 248,75% с ₽536,2 до ₽1870.
«В оптимистичном сценарии, при полном погашении 55% акций холдинга, справедливая оценка акций “ЭсЭфАй” окажется в диапазоне ₽2305 — ₽2529. Таким образом, динамика акций может зависеть от объема погашения квазиказначейских бумаг», — говорит Буйлакова. В пятницу, 5 апреля, акционеры одобрили погашение 55% акций.
Вторая причина роста котировок «ЭсЭфАй» связана с проведением IPO дочерней лизинговой компании «Европлан». В ней холдингу принадлежит 100% акций. IPO «Европлана» стало крупнейшим с начала года. Компания разместила бумаги по верхней границе ценового диапазона — ₽875 за акцию и привлекла ₽13,1 млрд.
Кожухова отмечает, что цена акций SFI после ралли выглядит высокой, что говорит о рисках фиксации прибыли.
2. «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК).
Тикер: LPSB.
Рост: 202,99% с ₽28,45 до ₽86,2.
«После такой новости было несколько “планок” подряд — то есть почти девять сессий акции росли на максимально допустимую величину на Мосбирже. Комментариев от эмитента не поступало, так что нет уверенности в системности таких выплат», — считает Карпунин. По его мнению, в будущем дивиденды могут снизиться, так как сейчас эмитент распределяет средства, накопленные за несколько лет.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос предупреждает, что сейчас бумаги компании перекуплены и рискуют сильно подешеветь от текущего уровня после дивидендной отсечки.
3. РБК.
Тикер: RBCM.
Рост: 79,88% с ₽7,566 до ₽13,61.
Интерес частных инвесторов, в частности из-за того, что актив стал доступен пользователям брокерского приложения «Тинькофф Инвестиции». «Это особенно актуально, учитывая, что статистика ЦБ и Мосбиржи показывают, что физические лица все больше интереса проявляют к инвестированию в ценные бумаги, в частности на рынке долевых инструментов», — отметил управляющий директор по инвестициям, заместитель генерального директора «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак.
Акции РБК относятся к третьему котировальному списку Мосбиржи, для которого характерна невысокая ликвидность торгов. Из-за этого на них могут влиять крупные игроки, совершающие спекулятивные сделки. Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев вспомнил, как подобные скачки происходили с активами из второго и третьего эшелонов в 2023 году.
4. Привилегированные акции «ТНС Энерго Ростов».
Тикер: RTSBP.
Рост: 75,08% с ₽1,332 до ₽2,332.
5. «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ).
Тикер: GEMA.
Рост: 74,25% с ₽100,2 до ₽174,6.
8 февраля торги бумагами ММЦБ возобновились после дробления, за пять сессий котировки подскочили на 96,9% до ₽251,65. Однако в последующие дни акции упали более чем на 30%. По мнению Манжоса, основное среднесрочное движение в этих бумагах, скорее всего, уже состоялось.
6. «Ставропольэнергосбыт».
Тикер: STSB.
Рост: 57,82% с ₽2,11 до ₽3,33.
7. Привилегированные акции «ТНС Энерго Марий Эл».
Тикер: MISBP.
Рост: 57,5% с ₽55,3 до ₽87,1.
8. «Яндекс».
Тикер: YNDX.
Рост: 57,24% с ₽2540 до ₽3994.
Руководитель аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин добавляет, что «Яндекс» — бенефициар ухода зарубежных игроков с российского рынка интернет-рекламы. Также, по его словам, компания демонстрирует сокращение убытков в сегменте e-commerce.
9. «Донской завод радиодеталей» (ДЗРД).
Тикер: DZRD.
Рост: 57,1% с ₽3555 до ₽5585.
10. «Европейская Электротехника».
Тикер: EELT.
Рост: 56,97% с ₽12,92 до ₽20,28.