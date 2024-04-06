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Чемпионы рынка с доходностью до 250%: 10 лучших акций первого квартала

Индекс Мосбиржи по итогам первого квартала показал умеренный рост — 7,5%. Но на рынке были акции, которые кратно обогнали бенчмарк. «РБК Инвестиции» попросили экспертов объяснить причины взлета лучших российских бумаг.

Источник: Freepik

Лучшие акции первого квартала 2024 года

Для рынка российских акций первый квартал 2024 года оказался достаточно благоприятным. По его итогам из 244 акций и депозитарных расписок, которые торговались как в конце 2023 года, так и в конце первого квартала 2024 года, выросли в цене 204 бумаги. Средний рост подорожавших акций составил 21,87%. Индекс Московской биржи поднялся на 7,53% с 3099,11 пункта до 3332,53 пункта.

Средний рост топ-10 лучших акций российских компаний составил 96,76% с разбросом от 248,75% до 56,97%.

Четыре из 10 самых подорожавших акций — это бумаги энергосбытовых компаний (ЛЭСК, привилегированные акции «ТНС Энерго Ростов», «Ставропольэнергосбыт» и привилегированные акции «ТНС Энерго Марий Эл»). Но в целом у каждой бумаги топа были свои причины для роста котировок.


В чем причины роста?

Эксперты, опрошенные РБК, постарались подробнее объяснить, почему дорожали лучшие акции первого квартала.

1. SFI («ЭсЭфАй»).

Тикер: SFIN.

Рост: 248,75% с ₽536,2 до ₽1870.

Эксперты связывают рост акций с двумя причинами. Первая — ожидания погашения 55% квазиказначейских акций компании. По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, это должно привести к росту доли остальных акционеров в прибыли и, как следствие, к более высоким дивидендам в пересчете на акцию. Аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова считает, что без учета влияния погашения квазиказначейский бумаг справедливая оценка «ЭсЭфАй» находится на уровне ₽1383 — ₽1517 за акцию.

«В оптимистичном сценарии, при полном погашении 55% акций холдинга, справедливая оценка акций “ЭсЭфАй” окажется в диапазоне ₽2305 — ₽2529. Таким образом, динамика акций может зависеть от объема погашения квазиказначейских бумаг», — говорит Буйлакова. В пятницу, 5 апреля, акционеры одобрили погашение 55% акций.

Вторая причина роста котировок «ЭсЭфАй» связана с проведением IPO дочерней лизинговой компании «Европлан». В ней холдингу принадлежит 100% акций. IPO «Европлана» стало крупнейшим с начала года. Компания разместила бумаги по верхней границе ценового диапазона — ₽875 за акцию и привлекла ₽13,1 млрд.

Кожухова отмечает, что цена акций SFI после ралли выглядит высокой, что говорит о рисках фиксации прибыли.


2. «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК).

Тикер: LPSB.

Рост: 202,99% с ₽28,45 до ₽86,2.

Позитив инвесторов к акциям электросбытовой компании связан с ближайшей выплатой дивидендов. Совет директоров ЛЭСК по итогам первого квартала 2024 года рекомендовал дивиденды в размере ₽16 на акцию. Как отмечает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин, на момент объявления решения дивидендная доходность была равна 42%. На 17:40 мск 5 апреля она составляла уже около 17,7%.

«После такой новости было несколько “планок” подряд — то есть почти девять сессий акции росли на максимально допустимую величину на Мосбирже. Комментариев от эмитента не поступало, так что нет уверенности в системности таких выплат», — считает Карпунин. По его мнению, в будущем дивиденды могут снизиться, так как сейчас эмитент распределяет средства, накопленные за несколько лет.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос предупреждает, что сейчас бумаги компании перекуплены и рискуют сильно подешеветь от текущего уровня после дивидендной отсечки.


3. РБК.

Тикер: RBCM.

Рост: 79,88% с ₽7,566 до ₽13,61.

Виталий Манжос из БКС обратил внимание на то, что акции медиахолдинга РБК выросли в отсутствие корпоративных новостей. Аналитики выделили следующие факторы, которые могли оказать влияние на бумаги холдинга в первом квартале.

Интерес частных инвесторов, в частности из-за того, что актив стал доступен пользователям брокерского приложения «Тинькофф Инвестиции». «Это особенно актуально, учитывая, что статистика ЦБ и Мосбиржи показывают, что физические лица все больше интереса проявляют к инвестированию в ценные бумаги, в частности на рынке долевых инструментов», — отметил управляющий директор по инвестициям, заместитель генерального директора «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак.

Акции РБК относятся к третьему котировальному списку Мосбиржи, для которого характерна невысокая ликвидность торгов. Из-за этого на них могут влиять крупные игроки, совершающие спекулятивные сделки. Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев вспомнил, как подобные скачки происходили с активами из второго и третьего эшелонов в 2023 году.

4. Привилегированные акции «ТНС Энерго Ростов».

Тикер: RTSBP.

Рост: 75,08% с ₽1,332 до ₽2,332.

Эксперт БКС Виталий Манжос объясняет рост цены бумаги спекулятивными покупками. Инвесторы покупали акции в ожидании решения совета директоров о выплате дивидендов и их величине.


5. «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ).

Тикер: GEMA.

Рост: 74,25% с ₽100,2 до ₽174,6.

По словам Виталия Манжоса, акции ММЦБ пользовались спросом после «дробления» с коэффициентом 1:10. Процедура сплита (или «дробления») зачастую применяется, когда цена одной акции слишком высока. В ее результате «старая» акция как бы «распадается» на несколько «новых», более дешевых. Сплит сопровождается временной приостановкой торгов на Мосбирже.

8 февраля торги бумагами ММЦБ возобновились после дробления, за пять сессий котировки подскочили на 96,9% до ₽251,65. Однако в последующие дни акции упали более чем на 30%. По мнению Манжоса, основное среднесрочное движение в этих бумагах, скорее всего, уже состоялось.

6. «Ставропольэнергосбыт».

Тикер: STSB.

Рост: 57,82% с ₽2,11 до ₽3,33.

Бумаги «Ставропольэнергосбыта» инвесторы покупали по аналогии с «ТНС Энерго Ростов» — в надежде на выплату высоких дивидендов. По словам Виталия Манжоса, спекулятивные покупки стали причиной роста котировок.


7. Привилегированные акции «ТНС Энерго Марий Эл».

Тикер: MISBP.

Рост: 57,5% с ₽55,3 до ₽87,1.

Бумаги энергосбытовой компании также растут из-за спекулятивных покупок в ожидании дивидендов.

8. «Яндекс».

Тикер: YNDX.

Рост: 57,24% с ₽2540 до ₽3994.

По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Артема Михайлина, акции «Яндекса» растут по нескольким причинам. Среди них: общая позитивная динамика рынка, сильные фундаментальные показатели бизнеса компании, хорошие финансовые результаты. Кроме того, позитивные новости о скором завершении разделения российского и международного бизнеса снизили уровень неопределенности. «Мы полагаем, что бумаги холдинга остаются привлекательными для инвестиций и сохраняем по ним рекомендацию “покупать”», — говорит Михайлин.

Руководитель аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин добавляет, что «Яндекс» — бенефициар ухода зарубежных игроков с российского рынка интернет-рекламы. Также, по его словам, компания демонстрирует сокращение убытков в сегменте e-commerce.

9. «Донской завод радиодеталей» (ДЗРД).

Тикер: DZRD.

Рост: 57,1% с ₽3555 до ₽5585.

Акции Донского завода радиодеталей низколиквидны, отмечает Виталий Манжос. По прогнозу БКС, цена акции во втором квартале составит ₽5000-₽6000.

10. «Европейская Электротехника».

Тикер: EELT.

Рост: 56,97% с ₽12,92 до ₽20,28.

По словам Виталия Манжоса, интерес к этим бумагам подогрело большое количество корпоративных новостей. Среди них: публикация годовой отчетности, погашение акций и включение компании в группу «ОМЗ Перспективные Технологии». Однако, говорит эксперт, с технической точки зрения в этих бумагах наметился переход в состояние консолидации после сильного движения с начала года.