Цены на долгосрочную аренду жилья в России выросли на 16%

«На федеральном уровне рост интереса к аренде студий объясняется их невысокой стоимостью. Явный и скрытый спрос, заметный по сокращению предложения в сегменте компактного жилья, влияют на ставку найма, чего нельзя сказать, например, про квартиры с тремя комнатами и более. В этом сегменте цены за год не изменились. В региональном разрезе обращает на себя внимание тот факт, что меньше всего спрос снижается или даже немного растет в крупных городах, которые традиционно являются точками притяжения для жителей периферии. Привлекательность этих локаций за год не уменьшилась», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.