Суд удовлетворил иск ГП о взыскании 105 млрд рублей с владельцев ЧЭМК

До этого, 16 февраля, президент РФ Владимир Путин, находясь с визитом в регионе, предложил закрыть часть вредного производства ЧЭМК для улучшения экологической обстановки и вынести его за черту города. О проблемах с вредным производством Путину рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что ЧЭМК должен был снизить вредные выбросы, однако этого сделано не было. В связи с чем предписание выполнить обязательства собственникам завода выдала уже прокуратура. Тогда же Путин указал на то, что всё имущество предприятия должно поступить в собственность государства.