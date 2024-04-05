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Раскрыто, что получат предпенсионеры в 2024 году

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В 2024 году предпенсионерами станут мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. Этот статус предполагает ряд льгот, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Источник: РИА "Новости"

«Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», — привел пример эксперт.

Предпенсионеры также освобождаются от налога на имущество по одному объекту любого вида, если оно не используется в коммерческой деятельности. Им полагается и вычет по земельному налогу на величину стандартных «шести соток».

Вне зависимости от завещания предпенсионеры могут рассчитывать на обязательную долю в наследстве и в случае необходимости на алименты от родственников. Дополнительные льготы могут быть предоставлены на местном уровне, об этом следует узнать в своем отделении Соцфонда, добавил Виноградов.