Раскрыто, что получат предпенсионеры в 2024 году

«Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», — привел пример эксперт.
Предпенсионеры также освобождаются от налога на имущество по одному объекту любого вида, если оно не используется в коммерческой деятельности. Им полагается и вычет по земельному налогу на величину стандартных «шести соток».
Вне зависимости от завещания предпенсионеры могут рассчитывать на обязательную долю в наследстве и в случае необходимости на алименты от родственников. Дополнительные льготы могут быть предоставлены на местном уровне, об этом следует узнать в своем отделении Соцфонда, добавил Виноградов.