Микрофинансовая компания «Займер» оценила себя перед IPO в ₽23,5−27 млрд

Базовый размер IPO составит не более ₽3 млрд. Дополнительно также будут предложены акции на сумму в размере до 15% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Таким образом, общий размер предложения бумаг составит не более ₽3,5 млрд. Единственный акционер «Займера» планирует сохранить за собой преобладающую долю в капитале и продолжит участвовать в развитии бизнеса.