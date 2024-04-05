Микрофинансовая компания «Займер» оценила себя перед IPO в ₽23,5−27 млрд

Микрофинансовая компания «Займер» (ZAYM) объявила индикативный ценовой диапазон первичного публичного предложения обыкновенных акций на уровне от ₽235 до ₽270 за одну бумагу. Об этом говорится в сообщении компании. Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне от ₽23,5 млрд до ₽27 млрд.
Сбор заявок от инвесторов начинается в пятницу, 5 апреля, и завершится 11 апреля. Объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, и начало торгов акциями ожидается 12 апреля. У бумаг будет третий уровень листинга. Тикер — ZAYM.
Аллокация — это процент удовлетворения заявки на покупку акций в ходе IPO. Например, если инвестор подал заявку на покупку акций на общую сумму ₽1 млн, но брокер позволил купить бумаги лишь на ₽20 тыс., то аллокация составляет 2%.
Базовый размер IPO составит не более ₽3 млрд. Дополнительно также будут предложены акции на сумму в размере до 15% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Таким образом, общий размер предложения бумаг составит не более ₽3,5 млрд. Единственный акционер «Займера» планирует сохранить за собой преобладающую долю в капитале и продолжит участвовать в развитии бизнеса.
«Займер» уже получил заявки от институциональных инвесторов примерно на 70% от ожидаемого объема IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона. Компания будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
МФК «Займер» официально объявила о планах провести первичное публичное размещение на Московской бирже 2 апреля.
МФК «Займер» — крупнейшая в России микрофинансовая организация, владеющая высокотехнологичной финтех-платформой. «Займер» выдает короткие займы «до зарплаты» (Payday loans, PDL), на которые приходилось свыше 80% выдач в прошлом году. Компания также предоставляет среднесрочные займы (Installment Loan, IL). По данным «РБК Компании», МФК «Займер» зарегистрирована в 2013 году в Новосибирске. 100% компании принадлежит Сергею Седову.
C момента выдачи первого займа онлайн в 2014 году, общий объем выдач «Займера» превысил ₽185 млрд. База зарегистрированных клиентов включает более 17 млн человек. По итогам 2023 года объем выдач займов составил ₽53,1 млрд, чистая прибыль по МСФО — ₽6,1 млрд, рентабельность капитала (ROE) — 52%. Количество уникальных клиентов по итогам 2023 года составило 1,3 млн человек.
Дивидендная политика компании устанавливает целевой объем дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли и предполагает возможность выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе.