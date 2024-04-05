JPMorgan сообщил о быстрейшем за 25 лет сокращении объема акций на биржах

Рост фондовых рынков и относительно сильная экономика теоретически должны стимулировать компании привлекать средства на рынке путем продажи новых акций по высоким ценам, а не тратить деньги на их обратный выкуп бумаг. Тем не менее, данные показывают, что с начала 2024 года объем акций в мире уже сократился на $120 млрд, что в три раза превысило показатель за весь прошлый год ($40 млрд). Это привело к тому, что чистый показатель объема торгующихся на биржах акций снижается третий год подряд — такого явления не наблюдалось с момента начала сбора данных банком в 1999 году.