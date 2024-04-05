JPMorgan сообщил о быстрейшем за 25 лет сокращении объема акций на биржах

Объем торгующихся на биржах акций в мире падает самыми быстрыми темпами за последние 25 лет, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные банка JPMorgan. Экономическая и геополитическая неопределенность негативно влияет на количество новых размещений акций, при этом компании продолжают выкупать большие объемы собственных бумаг на рынке.
Рост фондовых рынков и относительно сильная экономика теоретически должны стимулировать компании привлекать средства на рынке путем продажи новых акций по высоким ценам, а не тратить деньги на их обратный выкуп бумаг. Тем не менее, данные показывают, что с начала 2024 года объем акций в мире уже сократился на $120 млрд, что в три раза превысило показатель за весь прошлый год ($40 млрд). Это привело к тому, что чистый показатель объема торгующихся на биржах акций снижается третий год подряд — такого явления не наблюдалось с момента начала сбора данных банком в 1999 году.
Данные JPMorgan показали, что обратные выкупы (buyback) в этом году продолжаются примерно такими же темпами, как и в последние три года, и к декабрю их объем может достичь примерно $1,2 трлн. В то же время объем первичных публичных размещений акций (IPO) и других вариантов продажи акций не оправдывает прогнозы.
Эти две тенденции отражают сохраняющуюся неопределенность среди компаний по всему миру, рассказал стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу. Ожидалось, что в этом году объем предложений акций на рынке увеличится, поскольку инвесторы стали более уверены в том, что США, где находится крупнейший в мире фондовый рынок, смогут избежать рецессии. Однако этого не произошло из-за опасений, что инфляция может снова вырасти.
В ноябре 2023 года JPMorgan прогнозировал рост объема торгующихся на биржах акций на $360 млрд в 2024 году, поскольку уже котирующиеся на бирже компании сократили темпы обратных выкупов, а новые компании продолжали выходить на рынок.
Сейчас многие владельцы компаний сильно обеспокоены неопределенностью в отношении процентных ставок и ожидаемой волатильностью из-за президентских выборов в США, и поэтому предпочитают отложить размещение акций до 2025 года, сообщили в банке. Небольшие компании, которые надеются привлечь средства, но опасаются финансовых и нормативных обязательств, связанных с публичностью, все еще обращаются к внебиржевым рынкам или венчурному бизнесу.
Главный стратег по инвестициям в Oakworth Capital Bank Дэвид МакГрат сообщил, что количество выходящих на биржу компаний снизилось из-за роста прямых инвестиций. Кроме того, компаниям стало сложнее увеличивать продажи. «Если вы хотите увеличить прибыль на акцию, проще уменьшить знаменатель, выкупив акции», — добавил он.
По данным поставщика индексов Wilshire, с 2000 года количество зарегистрированных на бирже компаний в США сократилось с более чем 7000 до менее 4000. Аналогичная тенденция наблюдается в Европе и Великобритании.