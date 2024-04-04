Индекс Мосбиржи превысил 3400 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года

«Текущая фаза рынка характеризуется попеременными импульсами роста в акциях второго эшелона. Но эти волны становятся все более короткими, а на смену вчерашним лидерам приходят новые, так как свободных средств для роста сразу всех бумаг на рынке недостаточно», — отметил эксперт. Такое поведение инвесторов, по его словам, обычно указывает на близость локального истощения волны роста.