Индекс Мосбиржи превысил 3400 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи вырос на 0,25% на открытии торгов 4 апреля, поднявшись до отметки 3404,09 пункта, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:02 мск. В предыдущий раз выше 3400 пунктов индекс торговался более двух лет назад, 21 февраля 2022 года.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что потенциал для роста рынка еще не исчерпан. «Перегретый IТ-сектор уходит в коррекцию, а в лидеры вырываются бумаги промышленных предприятий», — отметил он.
При этом факторами привлекательности рынка акций, как отметил Михаил Зельцер, выступают:
— закрытость финансовой системы при одновременном избытке ликвидности и нехватке инвестиционных альтернатив;
— высокие дивидендные ожидания;
— бум IPO;
— вероятность достижения ключевой ставкой ЦБ максимумов;
— ожидания смены цикла ДКП во втором полугодии.
Целевой уровень по индексу Мосбиржи от БКС на апрель — чуть выше 3400 пунктов. «Отработать ориентир могут уже в ближайшие дни, после чего вероятна заминка», — считают в БКС. Следующий уровень — 3470 пунктов, который может быть достигнут к майским праздникам.
В то же время руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин отмечал ранее, что в ближайшей перспективе высок риск торможения после достижения целевого уровня в 3400 пунктов.
«Текущая фаза рынка характеризуется попеременными импульсами роста в акциях второго эшелона. Но эти волны становятся все более короткими, а на смену вчерашним лидерам приходят новые, так как свободных средств для роста сразу всех бумаг на рынке недостаточно», — отметил эксперт. Такое поведение инвесторов, по его словам, обычно указывает на близость локального истощения волны роста.
Главное препятствие для продолжения позитивной динамики — высокие рублевые процентные ставки, считает Василий Карпунин. Однако этот фактор сглаживается непрерывным подъемом сырьевых товаров — индекс Bloomberg Commodity на максимумах за четыре месяца. В частности, цены на нефть Brent впервые за пять месяцев приблизились к уровню $90 за баррель.
По мнению аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, российский рынок все еще выглядит уверенно. Она считает, что фондовый рынок готов к дальнейшему росту, возможно, после снятия образовавшейся перекупленности.
Эксперты «БКС Мир инвестиций» позитивно смотрят на российский рынок акций в среднесрочной перспективе. «Апрель может оказаться позитивным месяцем, в котором индекс Мосбиржи обновит свои двухлетние вершины. С технической точки зрения верхний уровень сопротивления находится в районе 3500−3600 пунктов, тогда как ближайшая поддержка — на отметке 3200 пунктов», — говорят в БКС, добавляя, что сейчас инициатива находится в руках покупателей.