Цены на продовольствие в России стабилизировались

«Мы стабилизировали цены на продовольствие, все меры, которые были приняты кабмином, сработали. Дальше наблюдаем в рамках инструментов, о которых сегодня говорил премьер-министр», — сказала она, пояснив, что речь идет об инструментах Координационного центра правительства и «системе инцидентов».
«Когда возникает какой-то всплеск либо в регионе, либо в определенной отрасли, либо по определенным группам товаров, как, например, ситуация была с яйцами, всем хорошо известная, включается инструмент таможенно-тарифного регулирования, если говорить о яйцах. Вы знаете, что было принято решение с 1 января о ввозе 1,2 миллиарда штук яиц беспошлинно на сегодняшний день. Эта мера хорошо работает в отношении, например, наших партнеров из Белоруссии. 195 миллионов штук ввезено из Белоруссии против 55 (миллионов — ред.) в прошлом году. То есть мера рабочая», — объяснила Абрамченко.
При этом она воздержалась от прогнозов по величине продинфляции по итогам 2024 года. «Рано давать такие прогнозы. Надо хотя бы первый квартал отработать», — добавила вице-премьер.