Цены на продовольствие в России стабилизировались

«Когда возникает какой-то всплеск либо в регионе, либо в определенной отрасли, либо по определенным группам товаров, как, например, ситуация была с яйцами, всем хорошо известная, включается инструмент таможенно-тарифного регулирования, если говорить о яйцах. Вы знаете, что было принято решение с 1 января о ввозе 1,2 миллиарда штук яиц беспошлинно на сегодняшний день. Эта мера хорошо работает в отношении, например, наших партнеров из Белоруссии. 195 миллионов штук ввезено из Белоруссии против 55 (миллионов — ред.) в прошлом году. То есть мера рабочая», — объяснила Абрамченко.