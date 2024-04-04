Цены на медь достигли 14-месячного максимума на фоне риска сбоя поставок

Цены на медь взлетели до самого высокого уровня за 14 месяцев из-за риска сокращения поставок, пишет Bloomberg. На торгах 4 апреля цена контрактов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) в моменте выросла на 1,1%, до $9367 за тонну. С начала года медь подорожала примерно на 10%.
Рост котировок усилился после «голубиных» комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что последние данные по инфляции хотя и оказались выше ожиданий, но существенно общую картину не изменили. Пауэлл подтвердил, что снижение ставки, вероятно, будет целесообразно «в какой-то момент в этом году».
Вместе с тем стоимость меди начала расти еще в начале февраля из-за усиливающихся рисков для поставок в связи с проблемами на крупных рудниках.
В среду, 3 апреля, канадская горнодобывающая компания Ivanhoe Mines сообщила о квартальном падении добычи на 6,5% на горнодобывающем комплексе Камоа-Какула в Демократической Республике Конго. Засуха в Замбии также ставит под угрозу запланированное в стране масштабное расширение добычи полезных ископаемых.
Между тем китайские металлургические заводы, на которые приходится более половины мирового объема поставок рафинированной меди, могут начать сокращать производство.
В то же время, пишет Bloomberg, признаки возобновления роста в мировом производственном секторе могут помочь ценам на медь достичь нового рекорда. За пределами Китая растут надежды на то, что большие инфраструктурные расходы Индии и глобальное развитие искусственного интеллекта создадут дополнительный спрос на медь.
Bloomberg сообщает, что китайская горнодобывающая компания Jiangxi Copper ожидает роста цен на медь во втором полугодии после того, как Федеральная резервная система снизит процентные ставки. В компании полагают, что рынок должен сохранять «жесткий баланс», поскольку предложение сокращается, а потребление неуклонно растет из-за спроса на возобновляемые источники энергии.