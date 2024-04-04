Цены на медь достигли 14-месячного максимума на фоне риска сбоя поставок

Цены на медь взлетели до самого высокого уровня за 14 месяцев из-за риска сокращения поставок, пишет Bloomberg. На торгах 4 апреля цена контрактов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) в моменте выросла на 1,1%, до $9367 за тонну. С начала года медь подорожала примерно на 10%.