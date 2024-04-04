Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет из-за опасений дефицита

Урожай, который ожидается в этом году во Вьетнаме, вряд ли поможет улучшить ситуацию с поставками. «Опасения по поводу потенциальной нехватки воды в следующем ирригационном цикле обоснованы, и в этом случае фермеры могут отдать приоритет поливу более прибыльных культур, таких как дуриан, а не кофе», — сообщили в компании Tuan Loc Commodities.