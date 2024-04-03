Рост ВВП России в феврале ускорился

«По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 7,7% год к году после 4,6% год к году в январе», — указано в документе.
В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в феврале вырос на 0,2% с исключением сезонного фактора. «К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 4,7% (в январе на 2%)», — пишут авторы обзора.
Прогноз Минэкономразвития на 2024 и 2025 годы предполагает рост экономики РФ на 2,3%, в 2026 году — на 2,2%. Минэкономразвития традиционно весной пересматривает социально-экономический прогноз на текущий год и ближайшую трехлетку. В 2023 году экономика выросла на 3,6%.