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Рост ВВП России в феврале ускорился

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Рост ВВП РФ в феврале ускорился до 7,7% в годовом выражении с 4,6% в январе, в январе-феврале экономика выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике».

Источник: РИА "Новости"

«По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 7,7% год к году после 4,6% год к году в январе», — указано в документе.

В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в феврале вырос на 0,2% с исключением сезонного фактора. «К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 4,7% (в январе на 2%)», — пишут авторы обзора.

Прогноз Минэкономразвития на 2024 и 2025 годы предполагает рост экономики РФ на 2,3%, в 2026 году — на 2,2%. Минэкономразвития традиционно весной пересматривает социально-экономический прогноз на текущий год и ближайшую трехлетку. В 2023 году экономика выросла на 3,6%.