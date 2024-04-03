Порошенко заявил о планах баллотироваться на выборах на Украине

Порошенко, занимавший президентский пост с 2014 по 2019 год, был соперником Зеленского на последних прошедших на Украине выборах. Тогда оба кандидата прошли во второй тур, нынешний глава государства получил более 73%, бывший — чуть более 24% голосов (еще 2% пришлось на недействительные бюллетени).