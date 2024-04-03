Порошенко заявил о планах баллотироваться на выборах на Украине

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Порошенко также сказал, что намерен баллотироваться в Европейский парламент, если страну возьмут в Евросоюз.
Выборы на Украине должны были пройти 31 марта этого года. Но на Украине действует военное положение — согласно законодательству страны, в таких условиях не приводятся ни выборы президента, ни выборы в Верховную Раду. Последние должны были пройти в октябре 2023-го.
Порошенко, занимавший президентский пост с 2014 по 2019 год, был соперником Зеленского на последних прошедших на Украине выборах. Тогда оба кандидата прошли во второй тур, нынешний глава государства получил более 73%, бывший — чуть более 24% голосов (еще 2% пришлось на недействительные бюллетени).
В декабре 2021 года в отношении Порошенко на Украине было заведено уголовное дело по подозрению в государственной измене из-за поставок угля из Донбасса на остальную территорию страны в 2014—2015 годах. В деле фигурировал экс-депутат от ликвидированной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В феврале Государственное бюро расследований Украины завершило предварительное расследование дела.
О планах выдвигаться на потенциальных выборах президента также заявлял бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, который покинул эту должность в январе 2023 года и с тех пор активно критикует действия властей и называет Зеленского «авторитарным лидером».