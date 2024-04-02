Названы города, наиболее популярные среди российских туристов

Там отметили, что популярнее в середине весны у туристов стали поездки в Сеул (доля в общем объеме поисковых запросов выросла на 83%), Милан (рост на 61%) и Самарканд (рост на 60%). «Спрос на поездки в Ханой и Хошимин увеличился на 50% в сравнении с мартом, а в Токио — на 40%. Примерно на треть вырос интерес к путешествиям в Минск (+36%), Абу-Даби (+35%), Бишкек (+34%), Будапешт (+33%), Сингапур (+32%) и Париж (+30%)», — добавили аналитики.