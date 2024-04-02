Карибские «золотые паспорта» подорожали до $200 тыс. на фоне давления ЕС

Четыре страны Карибского бассейна — Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Антигуа и Барбуда — согласились с 30 июня поднять минимальную цену своих «золотых паспортов» до $200 тыс. в ответ на давление со стороны США и Европейского союза, пишет Bloomberg. Они также договорились закрыть лазейки, позволяющие продавать паспорта со скидкой.