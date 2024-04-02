Эксперты спрогнозировали ужесточение условий кредитования малого бизнеса

По данным Банка России, на 1 февраля 2024 года задолженность малых и средних предприятий по кредитам составляла 12,49 трлн руб. На ту же дату ссуды в банках имели примерно 601 тыс. компаний. У 11,8% из них были просрочки по кредитам — это максимальная доля с февраля 2019 года, но примерно таких же уровней показатель достигал года назад (11,7% на 1 марта), а также в мае 2020 года — 11,5%. Объем просроченной задолженности на 1 февраля составил 643,8 млрд руб., он постепенно растет, но медленнее, чем портфель. Доля плохих долгов МСБ в общем объеме выданных кредитов составляла 5,2%.