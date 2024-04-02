Эксперты оценили возможность смягчения нефтяной политики ОПЕК+

Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Дополнительно в первом квартале Москва сокращала нефтяной экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки (300 тысяч баррелей — нефть, еще 200 тысяч — нефтепродукты), а Эр-Рияд — добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Также до конца марта другие страны снижали нефтедобычу еще на 700 тысяч баррелей в сутки.