Число россиян с кредитами достигло 50 млн

ЦБ традиционно считает рисковой тенденцию на рост закредитованности населения, он старается влиять на количество выдаваемых банками и МФО кредитов. В частности, с 2019 года кредиторы обязаны вычислять показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента — отношение платежей по всем имеющимся кредитам и займам к среднемесячному доходу человека. Чем больше кредитная нагрузка, тем выше ПДН. На основе этого индикатора вводятся лимиты на кредиты, которые могут выдавать банки по определенным параметрам (например, заемщикам с ПДН выше 50% или 80%), и рассчитываются макропруденциальные надбавки (коэффициенты риска, которые используются при оценке выдаваемых ссуд: чем выше ПДН клиента, тем выше надбавка и больше капитала требуется от банка на выдачу кредита).