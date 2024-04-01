Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян

Как сообщило Управление по развитию туризма Шри-Ланки, за первый квартал 2024 года островное государство посетили более 608,4 тысячи туристов. Основываясь на этих данным, управление ожидает, что в этом году Шри-Ланку посетят 2,3 миллиона человек по сравнению с 1,48 миллиона, которые посетили страну в прошлом году.