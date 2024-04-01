Путин поручил помочь одной компании разрабатывать защиту от дронов

Путин ему ответил, что есть хорошие результаты в сфере беспилотников, но на одном из участков боев сложность связана как раз с БПЛА, а значит, есть над чем работать. Большие средства сейчас инвестируются в сферу микроэлектроники. «Это наша ахиллесова пята, одна из них. Но мы движемся в нужном направлении, горизонт не удаляется постоянно. Конкуренты двигаются тоже, но темп нашего движения достаточно хороший», — признал Путин.