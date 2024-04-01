Мосбиржа назвала дату допуска акций российского «Яндекса» к торгам

Мосбиржа допустит акции МКПАО «Яндекс» к торгам с 15 мая, торговаться бумаги российского «Яндекса» будут под тикером YDEX. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. Акции компании войдут в первый котировальный список Мосбиржи.
Дата вступления в силу решения может быть изменена, в случае получения соответствующего уведомления от МКПАО «Яндекс», сообщила биржа.
МКПАО «Яндекс» — это новое юрлицо, оно будет владеть российскими активами после разделения бизнеса компании. Также ожидается, что позднее нидерландская Yandex N.V. подаст заявление об уходе с Мосбиржи.
Акции нидерландской Yandex N.V (YNDX) отреагировали на новость резким снижением, но затем быстро восстановились. На минимуме бумаги дешевели на 1,35% — до ₽3940,2 по состоянию на 15:00 мск. К 15:11 мск бумаги снижались на 0,2% и торговались на уровне ₽3987,6.
В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что ожидают старта торгов акций под новым тикером YDEX в ближайшие месяцы. Дата начала торгов будет объявлена дополнительно. МКПАО «Яндекс» продолжит раскрывать свои финансовые показатели и прочую информацию в соответствии с требованиями для публичных компаний, сообщили в пресс-службе.
Сделку по продаже активов нидерландская Yandex N.V. заключила в феврале 2024 года. По условиям соглашения, международная компания акционерное общество (МКПАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области, станет новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. По итогам общего собрания акционеров нидерландской Yandex N.V. 7 марта было принято решение о продаже российских активов компании консорциуму инвесторов.
Основным владельцем новой компании будет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Но ни у одного из пайщиков не будет контролирующего пакета. Другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛа и предпринимателя Александра Рязанова. Структура ЛУКОЙЛа официально раскрыла свою долю — около 10%.
После завершения реструктуризации МКПАО «Яндекс» станет новой головной компанией «Яндекса» и сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.
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