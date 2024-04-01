Мосбиржа назвала дату допуска акций российского «Яндекса» к торгам

Основным владельцем новой компании будет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Но ни у одного из пайщиков не будет контролирующего пакета. Другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛа и предпринимателя Александра Рязанова. Структура ЛУКОЙЛа официально раскрыла свою долю — около 10%.