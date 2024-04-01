ЦБ назвал аргументы для будущего роста или снижения ставки

В пользу более мягкого сигнала по итогам мартовского заседания были приведены аргументы об уже достигнутой достаточной жесткости денежно-кредитной политики и уже зафиксированной положительной динамике в устойчивых компонентах инфляции. «Инфляция, особенно ее устойчивая часть, складывается ниже уровней, которые наблюдались при повышении ключевой ставки до 16,00% годовых в декабре 2023 года. При продолжении дезинфляционных тенденций и дальнейшего снижения инфляционных ожиданий это открывает пространство для снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, что требуется отразить в сигнале», — приводит ЦБ мнение участников обсуждения.