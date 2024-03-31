Социальная пенсия в 2024 году: с 1 апреля первый шаг рекордного трехлетнего повышения

Социальная пенсия — мера поддержки нетрудоспособных или ограниченно трудоспособных граждан, проживающих на территории России перманентно. Социальная пенсия выплачивается из государственного бюджета. Кроме того, иностранные граждане с российским ВНЖ также имеют право на данную выплату, однако для этого они должны законно находится на территории страны минимум в течение 15 лет и достичь необходимого возраста. Представители малочисленных народов северных регионов могут рассчитывать на социальную пенсию с 50 лет и 55 лет для женщин и мужчин соответственно.