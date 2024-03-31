Социальная пенсия в 2024 году: с 1 апреля первый шаг рекордного трехлетнего повышения

Размер выплаты индексируется ежегодно 1 апреля, в 2024 году прибавка составит 7,5%, в 2025 году — 9,5%, а в 2026 году — 10,3%. Подробности — в материале «Известий».
Социальная пенсия в 2024 году: на сколько повысят с 1 апреля
Индексация социальных и страховых выплат происходит ежегодно в несколько этапов. Если в январе традиционно повышают страховую пенсию, то в апреле — социальную. В Социальном фонде (СФР) на 2024−2026 годы предусмотрено ежегодное повышение всех пенсий в соответствии с изменениями прожиточного минимума в стране: в 2024 году прибавка составит 7,5%, в 2025 году — 9,5%, в 2026 году — 10,3%.
Также в СФР подчеркнули, что минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих граждан всегда будет не ниже прожиточного минимума в регионе. В случае, если пенсия в сумме с другими выплатами не достигнет прожиточного минимума, гражданину установят социальную доплату.
Средний размер социальной пенсии в 2024 году составит примерно 13,5 тыс. рублей — что в два раза меньше, чем страховой. При этом с 1 апреля 2024 года социальные пенсии увеличатся на 7,5%. Социальная пенсия детям с инвалидностью в среднем составит почти 20 тыс. рублей, социальная пенсия взрослым людям с инвалидностью первой группы — 20,1 тыс. рублей. Индексация пройдет автоматически, обращаться с заявлением не нужно.
В 2024 году порядок назначения пенсионных средств упростили, некоторые выплаты начислят автоматически. Однако в случае нехватки определенных документов СФР уведомит получателя об этом через личный кабинет портала «Госуслуг».
Что такое социальная пенсия и кому она положена по старости и инвалидности.
Социальная пенсия — мера поддержки нетрудоспособных или ограниченно трудоспособных граждан, проживающих на территории России перманентно. Социальная пенсия выплачивается из государственного бюджета. Кроме того, иностранные граждане с российским ВНЖ также имеют право на данную выплату, однако для этого они должны законно находится на территории страны минимум в течение 15 лет и достичь необходимого возраста. Представители малочисленных народов северных регионов могут рассчитывать на социальную пенсию с 50 лет и 55 лет для женщин и мужчин соответственно.
Социальная пенсия предоставляется нескольким категориям россиян.
1. Пожилые люди, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие необходимое количество трудового стажа и пенсионных коэффициентов. В 2024 году необходимо иметь минимум 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Социальную пенсию назначают в более позднем возрасте, чем страховую. Для мужчин он составляет 70 лет, для женщин — 65 лет.
2. Инвалиды I, II, III групп, а также инвалиды с детства и дети-инвалиды. (Статус «инвалид с детства» присваивается с 18 лет, до этого возраста действует статус «ребенок-инвалид»).
3. Дети до 18 лет, потерявшие кормильца или дети старше 18 лет, обучающиеся в вузах очно.
Для получения выплаты необходимо предоставить в СФР лично, по электронной почте или через МФЦ заявление о назначении выплаты, документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении или ВНЖ), а также документы, подтверждающие право на выплату. В зависимости от причины назначения это могут быть документы об инвалидности, справки о смерти кормильца и подтверждение родства с ним, справка, подтверждающая учебу в вузе
Основное отличие социальной пенсии от страховой заключается в способе формирования фонда выплат. Для социальной пенсии денежные средства поступают из бюджета государства, а для страховой — из пенсионных взносов, которые за гражданина платит работодатель или он сам.
Социальная пенсия в Москве и по регионам: таблица.
Решение об индексации затронет более 4 млн человек. На его реализацию в бюджете СФР предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.
Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2024 году составляет 13 290 рублей. Региональный может быть больше или меньше федерального, в зависимости от уровня цен. Например, прожиточный минимум в Белгородской области — 11 019 рублей, а на Чукотке — 34 239 рублей. В 2024 году половину бюджета Москвы направят на социальную сферу. Например, пенсионеры, проживающие в столице, смогут получить пенсию в размере 24,5 тыс. рублей с доплатой до социального стандарта.
Средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2024 года:
— Социальная пенсия по старости: 13 455 рублей;
— Социальная пенсия детям-инвалидам: 19 948 рублей;
— Социальная пенсия инвалидам с детства I группы: 20 110 рублей;
Пенсии по потере кормильца детям военнослужащих по призыву вырастут до 15 999 рублей.