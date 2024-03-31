ЦБ Израиля призвал евреев-ортодоксов пойти в армию для блага экономики

Война Израиля и ХАМАС выявила нехватку военных кадров и усилила нагрузку на экономику страны, для решения существующих проблем можно было бы призвать в армию ортодоксальных евреев, которые освобождены от службы, заявили в Банке Израиля. Евреи-ортодоксы освобождены от службы в армии и чаще всего живут на пособия от государства, но война Израиля и ХАМАС привела к нехватке военных кадров и нагрузке на экономику. В итоге встал вопрос о призыве ортодоксов.