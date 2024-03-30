The Information: Microsoft и OpenAl создадут дата-центр с ИИ за $100 млрд

В январе 2023 года Microsoft объявила о планах увеличить инвестиции в OpenAl — создателя чат-бота ChatGPT. CМИ писали, что речь может идти о вложении в $10 млрд, в частности на создание суперкомпьютеров и разработки в сфере ИИ. До этого корпорация уже дважды инвестировала в OpenAl. Microsoft использует технологии OpenAI в своих продуктах, в том числе в поисковике Bing.