Названо условие для снижения цен на «первичку» в России

Сейчас в России наблюдается существенный рост себестоимости жилья. С начала четвертого квартала 2020 года до начала текущего года цена квадратного метра в массовом сегменте подскочила на 63%. Низкая маржинальность может привести к замедлению проектов, их приостановке и отказам от новых. Кроме того, Банк России одобрил идею закрытия летом 2024 года программы льготного ипотечного кредитования на приобретение новостроек, что также может повлиять на снижение объемов продаж у застройщиков.
Вместе с тем, затоваривания на рынке недвижимости может и не произойти. В настоящее время у банков и крупных застройщиков не наблюдается проблем из-за спада продаж недвижимости. Последние обладают огромным запасом прочности, накопленным с начала программы льготной ипотеки. Объемы выдачи ипотечных кредитов пока не сокращаются.
В отношении новостроек продолжает действовать льготная ипотека, что дает застройщикам экономсегмента преимущество. При этом 80% сделок на рынке вторичной недвижимости являются альтернативными. Суммы кредитов на «вторичку» там не слишком большие, потенциальные покупатели способны их потянуть, в особенности оформляя кредит на долгий срок, который можно затем рефинансировать под более низкий процент.
Однако снижения цен на первичку ждать определенно стоит. Тренд уже разворачивается в сторону коррекции. На рынке сейчас идет дожимание оставшихся платежеспособных покупателей и подготовка к снижению.
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