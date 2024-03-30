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Названо условие для снижения цен на «первичку» в России

В случае, когда предложение квартир в новостройках значительно превышает спрос, может возрасти число непроданных объектов. Это, в свою очередь, создает риск затоваривания, что может оказать давление на цены и заставить застройщиков уменьшать стоимость квартир с целью простимулировать продажи. При низком уровне продаж застройщики могут столкнуться с финансовыми трудностями. Ведь им нужно покрывать затраты на строительство и обслуживание кредитов вне зависимости от темпов продаж.

Источник: Агентство «Москва»

Сейчас в России наблюдается существенный рост себестоимости жилья. С начала четвертого квартала 2020 года до начала текущего года цена квадратного метра в массовом сегменте подскочила на 63%. Низкая маржинальность может привести к замедлению проектов, их приостановке и отказам от новых. Кроме того, Банк России одобрил идею закрытия летом 2024 года программы льготного ипотечного кредитования на приобретение новостроек, что также может повлиять на снижение объемов продаж у застройщиков.

Вместе с тем, затоваривания на рынке недвижимости может и не произойти. В настоящее время у банков и крупных застройщиков не наблюдается проблем из-за спада продаж недвижимости. Последние обладают огромным запасом прочности, накопленным с начала программы льготной ипотеки. Объемы выдачи ипотечных кредитов пока не сокращаются.

В отношении новостроек продолжает действовать льготная ипотека, что дает застройщикам экономсегмента преимущество. При этом 80% сделок на рынке вторичной недвижимости являются альтернативными. Суммы кредитов на «вторичку» там не слишком большие, потенциальные покупатели способны их потянуть, в особенности оформляя кредит на долгий срок, который можно затем рефинансировать под более низкий процент.

Однако снижения цен на первичку ждать определенно стоит. Тренд уже разворачивается в сторону коррекции. На рынке сейчас идет дожимание оставшихся платежеспособных покупателей и подготовка к снижению.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».