Названо условие для снижения цен на «первичку» в России

Сейчас в России наблюдается существенный рост себестоимости жилья. С начала четвертого квартала 2020 года до начала текущего года цена квадратного метра в массовом сегменте подскочила на 63%. Низкая маржинальность может привести к замедлению проектов, их приостановке и отказам от новых. Кроме того, Банк России одобрил идею закрытия летом 2024 года программы льготного ипотечного кредитования на приобретение новостроек, что также может повлиять на снижение объемов продаж у застройщиков.