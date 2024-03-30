ЦБ указал на ключевую роль юаня для резервных активов

Регулятор называет активы в юанях среди своих ликвидных резервных активов, которых «достаточно» для поддержания финансовой стабильности. ЦБ подчеркивает роль активов в юанях для поддержания финансовой стабильности в прошлом году в условиях перехода к этой валюте в расчетах на российском рынке.

«Возможности дальнейшей диверсификации резервных активов за счет валют и финансовых инструментов стран, не являющихся недружественными, ограничены рисками, присущими этим валютам и экономикам. Курсы этих валют высоковолатильны, рынки низколиквидны, а в ряде таких стран существуют ограничения на движение капитала, что является препятствием для их использования», — объясняет Центробанк.

ЦБ отмечает увеличение роли валют дружественных стран, в частности юаня, в 2023 году в рамках адаптации рынка к работе в условиях санкций: к концу года доля юаня в экспортной выручке выросла до 35,8%, а в расчетах за импорт — до 37%.