На реализацию нацпроекта по туризму выделят не менее 403 миллиардов рублей

«Предметные целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены именно в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025—2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей», — сказал президент.
Он призвал расширять туристический потенциал регионов и субсидировать проекты. Правительство должно обратить внимание на создание точек роста, поддержку деловой активности.
Кроме того, необходимо синхронизировать туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры, подчеркнул президент.
«В туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу, она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов», — добавил Путин.
Он отметил, что отечественные компании должны оставаться ключевыми партнерами государства в сфере развития туризма. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, бизнес в прошлом году инвестировал в отрасль более 800 миллиардов рублей.