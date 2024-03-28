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На реализацию нацпроекта по туризму выделят не менее 403 миллиардов рублей

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На нацпроект по туризму до 2030 года выделят более 400 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Предметные целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены именно в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025—2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей», — сказал президент.

Он призвал расширять туристический потенциал регионов и субсидировать проекты. Правительство должно обратить внимание на создание точек роста, поддержку деловой активности.

Кроме того, необходимо синхронизировать туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры, подчеркнул президент.

«В туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу, она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов», — добавил Путин.

Он отметил, что отечественные компании должны оставаться ключевыми партнерами государства в сфере развития туризма. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, бизнес в прошлом году инвестировал в отрасль более 800 миллиардов рублей.