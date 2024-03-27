СПБ Биржа сфокусируется на IPO попавших под санкции промышленных компаний

СПБ Биржа сосредоточится на развитии рынка оказавшихся под западными санкциями эмитентов. Об этом «РБК Инвестициям» рассказал генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков.
«СПБ Биржа сфокусировалась на развитии рынка санкционных эмитентов, создающих промышленный суверенитет России. У СПБ Биржи есть опыт создания новых рынков и проведения массовых IPO, а также готовая инфраструктура, чтобы стать ключевой площадкой для размещения ценных бумаг таких эмитентов. Мы видим высокий потенциал IPO у компаний, работающих в приоритетных высокотехнологичных направлениях и находящихся под ограничениями со стороны иностранных государств», — сообщил глава СПБ Биржи.
«Мы для себя также видим большой потенциал в развитии рынка в том случае, если мы сможем запустить процесс выхода на IPO тех компаний, которые подпали под внешние ограничения. Это очень большой потенциал в себе несет, на наш взгляд. И надеюсь, что мы вместе с нашими коллегами с бирж сможем в кратчайшие сроки этот вопрос положительно решить», — сказал исполняющий обязанности директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в ходе форума «Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА».
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Автор
Марина Ануфриева
При участии
Дмитрий Полянский