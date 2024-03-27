СПБ Биржа сфокусируется на IPO попавших под санкции промышленных компаний

«Мы для себя также видим большой потенциал в развитии рынка в том случае, если мы сможем запустить процесс выхода на IPO тех компаний, которые подпали под внешние ограничения. Это очень большой потенциал в себе несет, на наш взгляд. И надеюсь, что мы вместе с нашими коллегами с бирж сможем в кратчайшие сроки этот вопрос положительно решить», — сказал исполняющий обязанности директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в ходе форума «Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА».