Коды летят: власти хотят признать майнинг отраслью промышленности

Майнинг хотят признать отраслью промышленности и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Такое предложение сейчас обсуждают власти. Минэк его поддерживает, инициатива принадлежит Минэнерго, сообщили «Известиям» в ведомстве. Не все выступают за такую идею, но сейчас в обсуждении «лед тронулся», рассказал замглавы профильного комитета Госдумы. По его мнению, решение должно появиться буквально в течение месяца. Участники рынка криптовалют поддерживают установку ОКВЭД. Они уверены: введение кода для майнинга поможет развитию сегмента и правильному налогообложению.
Признают ли майнинг отраслью промышленности
Добычу криптовалют планируют признать экономической деятельностью и установить для таких предприятий промышленный код ОКВЭД. Эту возможность сейчас обсуждают власти, выяснили «Известия». ОКВЭД — это код деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации. От него зависят в том числе необходимость получения лицензии, тариф страховых взносов и получение льгот от государства.
В Минэкономразвития в целом поддерживают необходимость внести изменения в ОКВЭД 2 и общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), чтобы выделить майнинг, сообщили «Известиям» в ведомстве. Там добавили, что инициатором предложения было Минэнерго. В министерстве на запрос не ответили.
Введение кода поддерживает Минэк, однако Минпромторг, который занимается классификатором ОКВЭД, пока выступает против, пояснил «Известиям» первый зампред главы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. В последнем уверены, что для начала нужно принять закон о майнинге.
— Однако недавно прошел ряд межведомственных совещаний по этому вопросу. Мне кажется, что сейчас лед тронулся, пошел конструктивный диалог. До прошлой недели Минцифры почти не участвовало в обсуждении, но сейчас ведомство заинтересовалось вопросом. Решение должно быть буквально в течение месяца, — сообщил депутат. «Известия» направили запрос в перечисленные министерства.
Власти рассматривают оба варианта — выделение добычи криптовалют в отдельную категорию и включение в уже существующий раздел классификатора ОКВЭД. Вопрос пока обсуждается, добавил депутат.
Помимо этого, важно принять и закон о майнинге, уверен Валерий Селезнев. Он подчеркнул: слишком давно существует неформализованная отрасль, участники которой не платят налоги. Однако наконец ощущается, что проект скоро будет одобрен, считает депутат.
Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков также высказал ожидания о скором принятии документа, писали в марте «Известия». По его словам, уже в весеннюю сессию в Госдуме могут одобрить законопроект, который регламентирует выпуск и обращение криптовалют. Проект о регулировании майнинга был внесен в ГД в ноябре 2022-го, первое чтение он пока не прошел.
Что даст ОКВЭД для майнинга
Об установке ОКВЭД для майнинга также просили участники рынка. Например, с такой инициативой крупнейший игрок в РФ — оператор центров обработки данных BitRiver — в середине 2023-го обращался к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
Это поможет развитию майнинга — как энергоемкая отрасль она будет учитываться в планах по развитию электроэнергетики, уверен директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко. Государственные решения, актуальные для промышленности, начнут действовать и для добычи криптовалют.
Изменение также позволит правильно установить налогообложение в этой сфере, подчеркнул он. В промышленности налоги взимаются при реализации товара, значит, и при добыче крипты они должны будут уплачиваться в момент продажи цифровой валюты.
Майнинговые фермы потребляют производственные объемы электроэнергии, однако они до сих пор не могут платить налоги, напомнил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике ГД Валерий Тумин. По его словам, это наносит ущерб интересам государства и общества. Ввести ОКВЭД для добычи криптовалют стоит уже сейчас, не дожидаясь принятия закона о регулировании крипты, считает депутат. Так предприятия смогут начать работать «в белую».
Присвоение отрасли кода поддерживают и в Ассоциации промышленного майнинга.
— Сейчас Россия занимает второе место в мире по объему майнинга криптовалют. А с учетом более привлекательной конъюнктуры рынка для ведения майнинговой деятельности в РФ у нас есть все шансы отодвинуть США с первого места, — говорит директор ассоциации Безделов Сергей.
По его мнению, принятие ОКВЭД может стать первым шагом к полноценному законодательному регулированию отрасли. Наличие кода будет также доказывать, что рынок признан и работает легально, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
С другой стороны, это также может привести к увеличению административных требований, отчетности и контроля за деятельностью игроков, рассказал партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров. Тогда изменение создаст дополнительное давление на тех майнеров, для которых соблюдение всех регулятивных условий слишком обременительно. И они могут предпочесть работать по старым схемам, предупредил он.
Оптимальный вариант — это включение положений о присвоении ОКВЭД в законопроект о майнинге, считает эксперт. Это обеспечит целостность регулирования сегмента.
Майнинг можно поместить в раздел классификатора «Обрабатывающие производства», отметил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. В то же время создание особой категории позволит четко отделить эту деятельность от традиционных производств, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
В целом признание майнинга официальной отраслью будет способствовать привлечению инвестиций. Это также позволит применять к нему государственные меры поддержки и регулирования, аналогичные другим отраслям экономики, например налоговые льготы и гранты на развитие, резюмировал Ярослав Кабаков.