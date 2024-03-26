Коды летят: власти хотят признать майнинг отраслью промышленности

Майнинговые фермы потребляют производственные объемы электроэнергии, однако они до сих пор не могут платить налоги, напомнил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике ГД Валерий Тумин. По его словам, это наносит ущерб интересам государства и общества. Ввести ОКВЭД для добычи криптовалют стоит уже сейчас, не дожидаясь принятия закона о регулировании крипты, считает депутат. Так предприятия смогут начать работать «в белую».