Цены на какао-бобы впервые в истории превысили $10 тыс. за тонну

В середине декабря прошлого года в Минсельхозе указали на возможное подорожание шоколада в России. Там объяснили, что на цену шоколадных изделий в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории страны. Таким образом, ценовая динамика связана с изменением курса рубля, а также опасениями из-за сокращения урожая в Кот-д’Ивуаре и Гане. В том же месяце стало известно, что в 2023 году россияне стали больше покупать шоколада, что показали результаты исследования В2В-маркетплейса продуктов питания «на полке».