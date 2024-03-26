Цены на какао-бобы впервые в истории превысили $10 тыс. за тонну

Котировки фьючерсов обновили ввиду опасений дефицита предложения. Так, во вторник в ходе торгов цена на продукт достигла $10 070 за 1 т. После чего она немного снизилась — до $9992.
Среди причин такой динамики числится аномально жаркая погода в Кот-д’Ивуаре, угрожающая урожаю какао-бобов. При этом спрос на какао и шоколад в ведущих экономиках мира сохраняется высокий. Тренд по подорожание также связан со сложностями с судоходством в Красном море.
До этого биржевая стоимость какао-бобов достигла исторического рекорда в начале февраля — более $5,5 тыс. за 1 т. Предыдущий исторический рекорд был установлен в 1977 году, и тогда он составил $5,4 тыс.
Ранее, 14 марта, Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что во всём мире цены на шоколад могут вырасти еще больше, поскольку крупные африканские какао-фабрики в Кот-д’Ивуаре и Гане остановили или сократили переработку какао, так как не могут позволить себе закупать бобы. Международная организация какао (ICCO) ожидает, что мировое производство какао в этом сезоне снизится на 10,9%, до 4,45 млн т., уточнило агентство.
В середине декабря прошлого года в Минсельхозе указали на возможное подорожание шоколада в России. Там объяснили, что на цену шоколадных изделий в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории страны. Таким образом, ценовая динамика связана с изменением курса рубля, а также опасениями из-за сокращения урожая в Кот-д’Ивуаре и Гане. В том же месяце стало известно, что в 2023 году россияне стали больше покупать шоколада, что показали результаты исследования В2В-маркетплейса продуктов питания «на полке».